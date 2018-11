Prozvani se ograđuju! Šokantna ispovijest radnika najveće hrvatske institucije

Radnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za naš su portal još jednom odlučili otvoriti dušu te podsjetiti na vlastitu kaznenu prijavu protiv rukovodećih ljudi u ovoj instituciji, a na koju kako navode ne reagiraju niti Državno odvjetništvo RH, ni Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. ”Oni ne poduzimaju ništa, dana 13. lipnja radnici HZMO-a podnijeli su kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu protiv vodećih ljudi HZMO-a, zbog niza nedjela u skladu s Kaznenim zakonom Republike Hrvatske”, ističu naši sugovornici upirući prstom u ravnatelja Josipa Alardovića. Kako napominju, dotični uništava sve stupove moralnosti i poštenja u Zavodu, a nemoralnih radnji u toj je instituciji sve više usprkos tome što je nedavno osnovan Ured za poslovno-informacijsku sigurnost, kontrolu i nadzor na čijem je čelu Damir Deak. Radnici sumnjaju da je Deak zaposlen po Alardovićevom nalogu kao privremeni predstojnik Ureda, premda ne posjeduje kompetencije za to radno mjesto. Riječ je, naime, o nekadašnjem djelatniku MUP-a, a u sličnoj je situaciji veliki broj djelatnika spomenutog Ureda, među kojima je i Ninoslav Nogić.

”Damir Deak, privremeno je od 15. rujna 2017. predstojnik novoosnovanog Ureda za poslovno-informacijsku sigurnost u Središnjoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, do opoziva – najduže do 31. kolovoza 2018. i onda mu se u kolovozu opet na godinu dana produžuje ugovor na isključivo traženje ravnatelja HZMO-a Josipa Aladrovića pa je Damir Deak predstojnik tog ureda do 2019. Samom odlukom ravnatelja Zavoda, čovjek dobiva plaću iznadprosječnu za bilo kojeg radnika HZMO-a, bilo iti jednu prosječnu plaću radnika u državnim i javnim službama. Koliko ima radnika HZMO-a, koji svojim radom prelaze norme i rade za 3.800 kuna”, pitaju se djelatnici dodajući da izdašna primanja ima i Mirela Kalcina, kao privremena predstojnica Ureda ravnatelja.

Iako nije imala uvjete za to radno mjesto, naši sugovornici sumnjaju da su uvjeti prilagođeni dotičnoj te ujedno izmijenjeni također po nalogu ravnatelja. Početkom listopada ove godine, konkretnije 2. listopada ponovno je na tri mjeseca imenovana kao predstojnica Ureda ravnatelja, premda formalno uoće nije u Uredu ravnatelja jer je privremeno imenovana, i tako u nedogled jer tim se privremenim imenovanjima ravnatelj može poigravati do mile volje, prepričavaju radnici. Inače, Kalcina i Alardović radili su u Croatia osiguranju, otkud i datira njihovo poznastvo. Zanimljivo je kako je nakon namještanja natječaja za predstojnika formiran Ured, kojega naši sugovornici smatraju dijelom i nepotrebnim jer postoji i Odjel koji ima jednako ovlasti pa se sumnja da se išlo na ruku imenovanoj predstojnici koja je u prisnim odnosima s MUP-ovcem Ninoslavom Nogićem, a koji odnedavno radi u Zavodu kao drugi čovjek Ureda, a riječ je o Ireni Bijelić, navode radnici.

”Ona je također odnedavno bila zaposlena u HZMO-u, u Odjelu za poslove obračuna i isplate”, govore djelatnici tvrdeći da je dotična predstojnica Ureda za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, dok je Deak prvi čovjek Ureda za poslovno-informacijsku sigurnost, kontrolu i Nadzor HZMO-a, po čijem je naputku do posla došla i Dubravka Tarnai Vrbanić i nekadašnjem Odjelu za ljudske potencijale, koji je prešao u novi Ured na čijem je čelu Bijelić. Na taj se način utječe na kadrovsku politiku HZMO-a.

”Ovakve stvari previše su i za američke drame, tzv. soap serije.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje sklopio je ugovor B 102/2018= Savjetodavne usluge za podršku u provedbi postupaka javne nabave u sklopu projekta “Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i plaće” sa zajednicom ponuditelja: DSM Consulting d.o.o., iz Zagreba, Pavla Štoosa 32, OIB: 24945877750 i NABAVA d.o.o., iz Zagreba, Pernatska 9, OIB: 48757734992 Vrijednost ugovora 165.000,00 kn (bez PDV-a).

Taj isti sustav za upravljanje ljudskim potencijalima i plaćama je u ingerenciji Irene Bijelić.

Vlasnik i jedini „radnik“ tvrtke DSM Consulting d.o.o., koja je osnovana 10. listopada 2017. godine, je Sanel Volarić. Sanel Volarić bio je predsjednik Uprave Croatia osiguranja u razdoblju od 2014. do 2016., a od 31. siječnja 2017. ne radi u Croatia osiguranju. Sanel Volarić je znanac i bivši šef Josipa Aladrovića, današnjeg ravnatelja HZMO-a, donedavno referenta Croatia osiguranja.

Tvrtka Nabava d.o.o. je u vlasništvu Biljane Lerman i Ive Šuler. Biljana Lerman je 2003. godine radila u MUP-u, u Upravi za inspekcijske i upravne poslove, a od 2008. do 2010. u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, godine 2013. bila je zamjenica Predstojnika Državnog ureda za središnju javnu nabavu, poznanica je Damira Deaka. Iva Šuler, poznaje se s Biljanom Lerman iz ranijih tvrtki u kojima su radile (HP i HŽ). Obje su poznate u javnoj nabavi”, nabrajaju djelatnici Zavoda te se pitaju kako će dotični ustrojiti sustav za upravljanje ljudskim potencijalima i plaćama, a uz to konstatitraju da će s njihove strane po svemu sudeći biti suza.

”Znakovito je da Biljana Lerman predaje na privatnoj školi, gdje predaje i Anđelko Rukelj – koji radi na mjestu zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, tijela koje je nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj, i koji je radio dugo godina u ”nabavi” HZMO-a.

Ovo sve što se radi, radi se na štetu građana RH, mirovinskog sustava i radnika HZMO-a. Zanemarimo radnike HZMO-a, zar nitko razuman u DORH-u i Povjerenstvu za sukob interesa nema barem malo morala. Što čeka Državna revizija, MUP i ostale institucije. Mi nismo lopovi i ne šutimo, iako redovito plačemo”, zaključuju radnici.

Koliko ima istine u ovim tvrdnjama te je li riječ o zlim podmetanjima spomenutim akterima priče ili je posrijedi uistinu dublja pozadina upitali smo i sami Zavod šaljući upit za sve aktere ove priče. Oni pak s kaznenim prijavama po svemu sudeći nisu upoznati.

”Što se tiče imenovanja, poslovni procesi u Zavodu provode se u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima. Natječaji i imenovanja provode prema poslovnim potrebama, a kandidati su

odabrani nakon provedenog selekcijskog postupka. Upućivanja (privremena) državnih službenika na rad u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje također su provođena u skladu sa zakonima i uredbama koje reguliraju navedeno područje. Nadalje, postupci javne nabave u Zavodu provode se prema Zakonu o javnoj nabavi, i u skladu s godišnjim planom nabave koji se redovito za svaku godinu objavljuje na internetskim stranicama Zavoda, kao i svi pojedini natječaji. Natječaji su objavljeni i u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a natječajna dokumentacija javno je dostupna. Odbacujemo sve navode i spekulacije koje navodite u upitu, koje imaju cilj skretanja fokusa javnosti s aktualnih tema vezanih uz mirovinski sustav i doplatak za djecu”, zaključuju iz HZMO-a.