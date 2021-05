PROVJERILI SMO! Gdje rade liječnici koje Zadravec proziva za korupciju? Intrigantna pozadina rata u Vinogradskoj

Autor: Iva Međugorac

Nakon što je smijenjena s mjesta predstojnice Kliničkog zavoda za gijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice zbog loših međuljudskih odnosa profesorica Dijana Zadravec i dalje nastavlja po svome pa tako progovara o nezakonitostima koje se u ovoj bolnici odvijaju najavljujući svoju kandidaturu za ravnateljicu KBC-a.

“Nije slučajno da se to uvijek događa prije izbora za ravnatelja KBC-a. Moja saznanja su sljedeća: naravno da se želim kandidirati, ali skupina koja želi i dalje zataškavati kriminal želi svog kandidata, doktora Vagića. On je kandidat za ravnatelja kojeg želi ova kriminalna skupina da zataškavaju kriminal. Moram reći da je za mene čovjek koji mijenja identitet vrlo sumnjiv. On je dosad odrađivao prljave poslove u KBC-u. Oni pripremaju njega, on nije u HDZ-u, sad je to kao popularno”, izjavila je Zadravec za N1.

No, u međuvremenu je njene navode demantirao doktor Davor Vagić. ” “Neću se javiti na natječaj za ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice”, poručio je Vagić koji je inače i šef Povjerenstva za unutarnji nadzor Vinogradske bolnice.

”Priprema ga skupina od Dulibića, Mirne Šituma, Krešimira Rotima, svi ovi koji imaju privatne klinike, Vatavuk isto pripada njima. Sve je to ista klika kojoj sam se ja suprotstavila i logičan je bio ovakav epilog. Radiologija im je tu bitna, moraju iz svojih privatnih klinika slati pacijente na preglede. Doktorica Šitum s Klinike za kožne bolesti je kod mene na radiologiji ostvarivala toliko pacijenata koliko su sve ostale Klinike zajedno”, rekla je Zadravec u svojem posljednjem istupu naglašavajući da je njena smjena s mjesta predstojnice nezakonita.

”Ja sam bila u lošim odnosima s vlasnicima privatnih klinika zbog onoga što su radili. Vatavuk mi prijeti otkazom zbog istupanja u medijima, no imam pravo na slobodu govora. Također, radi se o zaštiti pacijenata, imaju pravo znati što se događa u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi”, dodala je Zadravec koja je poimence prozvala liječnike koji imaju privatne klinike ili rade u privatnim klinikama. ”Doktor Krešimir Rotim, doktor Ivan Milas, doktor Mario Zovak i ekipa oko njega imaju privatne poliklinike. Kako su došli do njih, kako su ih kupili, kojim novcem. Kako su uspjeli toliko uštedjeti. Kolege koji su me tužili za mobing privatno rade kod njih”, izjavila je profesorica Zadravec.

Profesor Rotim inače je vlasnik Poliklinike Rotim, a na internetskim stranicama njegove poliklinike naveden je i tim stručnjaka s kojima surađuje. Tako ondje stoji ime doktora Tomislava Sajka u čijoj biografiji uz ostalo stoji da od 2007. godine radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. ”Tijekom studija nagrađen je trima Rektorskim nagradama, za najbolji znanstveni rad studenata Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž obavio je u Domu zdravlja MUP-a RH, a 1992. godine položio stručni ispit. Hrvatski je branitelj u periodu 1991.-1993. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 1993. godine u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. U rujnu 2000. godine obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurokirurgije položio 1998. godine i potom nastavio raditi u Klinici za neurokurgiju KBC Zagreb. U prosincu 2006. godine izabran za predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu, a u travnju 2008. za ravnatelja iste bolnice”, stoji pak u službenoj biografiji profesora Rotima.

I treći član Rotimova tima doktor Ante Subašić radi kao specijalista neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Tu je i doktor Tomislav Vlahović koji radi na zavodu za kirugiju šake Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice. ”Marina Zmajević Schönwald rođena je u Zagrebu gdje nakon Matematičke gimnazije završava Medicinski fakultet 1990. god. Tijekom studija dobiva Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija specijalizira neurologiju te radi kao neurolog liječeći bolesnike s teškim celebrovaskularnim poremećajima unutar Odjela intenzivne skrbi Klinike za neurologiju KB „Sestre milosrdnice”. Od 1999. do 2002. godine se educira iz elektromioneurografije unutar Klinike za neurologiju KBC Zagreb te Instituta za diabetes i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, gdje se uže bavi dijagnostikom i liječenjem kroničnih bolnih sindroma, a osobito dijagnostikom neuropatije te kroničnom i neuropatskom boli”, navodi se pak u životopisu još jedne članice Rotimova tima u kojem se spominje i doktor Kolausek kojega je prije nekoliko dana prozivala Zadravec, dok se on od njenih prozivki ograđivao.

U Rotimovoj klinici dio tima čini i dr.Velimir Šušak koji je također zaposlen u KBC Sestre milosrdnice kao zamjenik predstojnika Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i specijalist fizikalne medicine na odjelu za rehabilitaciju djece. Na Klinici za traumatologiju koja je pripojena Vinogradskoj radi pak doktorica Dubravka Sajković koja je također članica Rotimova tima.









”Od 2007. godine radi kao voditelj ambulante za liječenje boli i dnevne bolnice Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu”, navodi se u biografiji dr. Željka Ivaneca, a u Rotimovom timu je i doktorica Inga Mladić Batinica koja radi kao anesteziolog na Zavodu za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC Sestre milosrdnice. ”Prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes, dr.med., diplomirala je 1993. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1997. godine započinje specijalizaciju iz neurologije na Klinici za neurologiju Kliničke Bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurologije uspješno polaže 2001., a doktorsku disertaciju obranila je 1999.g. Od 2001. radi kao specijalista neurolog u Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu te 2006.g. postaje subspecijalist intenzivne medicine iz područja neurologije. Početkom 2008. izabrana za pročelnicu zavoda za neuroimunologiju i neurogenetiku te voditelj Centra za bol, Klinike za neurologiju, KBC ”Sestre milosrdnice” te 2011. postaje predstojnica Klinike za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice””, navodi se nadalje u biografijama članova Rotimova tima.

Pored neurokirurgije i ortopedije u ovoj se poliklinici nude usluge fizikalne medicine, neurologije i radiologije te estetske medicine. Prozvani doktor Milas specijalist je opće kirurgije, subspecijalist plastične, estetske i rekonstrukcijske kirurgije te subspecijalist onkološke kirurgije koji je prije par godina pisao za Radiochirurgiju, privatnu bolnicu koja se bavi dijagnostikom i liječenjem karcinoma, no pored toga on je vlasnik i direktor Poliklinike Vili.

“Oni žele radiologiju za privatne pacijente. Protivim se tome, liste čekanja su enormne, međuljudski odnosi su loši samo s takvim predstojnicima, a mene lažno optužuju za vođenje zavoda”, kazala je Zadravec prije par dana, a Nacional je pak nedavno objavio snimku razgovora između nje i v.d. predstonika Klinike za tumore doktora Milasa.

“Izvolite, predstojnice!”, kaže na toj navodnoj snimci Milas, na što mu Zadravec odgovara:“Kao prvo, Milase, mi smo na ti. I imamo sastanak.”









On je na to rekao: “Ali, sastanci su ujutro…” na to pak ona odgovara:

“Ne mislim na te sastanke. Ovaj sastanak imamo ti i ja, sad. Ja sam predstojnica, ti si predstojnik. Imamo sad sastanak. Reci, tko organizira ovaj skup? Jer me novinari ispituju je li to prosvjedni skup protiv mene. Reci mi tko organizira jer se skup mora prijaviti”, kaže nadalje Zadravec dok koj on odgovara da je to skup za potporu radiolozima. “Kako ti možeš organizirati skup za podršku radiolozima koji odlaze s KBC-a i oštećuju zapravo javni-zdravstveni sustav?” replicira mu Zadravec koja mu na kraju razgovora postavlja neugodno pitanje: “A kako ti ide Poliklinika Vili? Daj mi reci, kako si uspio zaštedjeti par milijuna eura da je kupiš?”.

On je na to odgovorio: “Ja mogu u svoje slobodno vrijeme raditi što želim.” Ona je, međutim, nastavila: “Da, ali kako si uštedio? Baš me zanima. Ja bih isto voljela tako uštedjeti”, kaže Zadravec dalje dok Milas nastavlja tvrditi kako on može raditi što želi u svoje slobodno vrijeme. “Da, možeš raditi, ali ja te pitam kako si je kupio. Kaj si zadužen u banci do grla ili si prodao obiteljsko naslijeđe”, pita ga Zadravec no razgovor na tome završava.