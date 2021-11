‘PROTIV 6 KOLEGA POKRENUTI POSTUPCI’: Šef Hrvatske liječničke komore: ‘Obvezno cijepljenje rasteretilo bi zdravstveni sustav’

Četvrti val pandemije se ne smiruje, a dok su jedni uzrujani zbog covid potvrda, liječnici pucaju pod pritiskom stalnog priljeva sve većeg broja pacijenata koji trebaju pomoć. O tome kao i o drugim aktualnim temama u zdravstvu za Novi list je govorio dr. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Izrazio je svoje ogorčenje prosvjedima: “Prije nekoliko dana, kad je bio prosvjed u Zagrebu, kontaktiralo me više desetaka kolega koji su ogorčeni zbog dvije stvari: zbog samog prosvjeda koji je izravno kršenje protuepidemijskih mjera, a onda i zbog poruka koje čujemo s takvih prosvjeda. To su poruke – hoćemo prava, pravo na izbor, pravo na virus, pravo na slobodu, otprilike tako, a pritom se ne spominje nikakva obveza. I druga poruka, sloboda. Ovo što oni traže je sloboda umiranja drugih. Sloboda je pozitivan pojam, svi je zazivamo, ali mrtvom čovjeku sloboda ništa ne znači, a uživati u slobodi ne može ni onaj tko je bolestan. Dakle, prvo život i zdravlje, a onda sloboda. Mislim da je taj redoslijed u prosvjedu pobrkan. Pritom treba naglasiti da u državi gdje je taj prosvjed održan imamo najliberalnije mjere u čitavoj Europi, pa se kolege pitaju protiv čega ljudi prosvjeduju. U redu, čuli smo da je to protiv COVID-potvrda, koje uključuju besplatno testiranje, ali nismo čuli koji je alternativni prijedlog koji predlažu prosvjednici i njihovi politički mentori. Takav prijedlog nismo čuli, osim onog što je kolega Ivić iz Splita tužno zaključio, da se očito dio građana odlučio za prirodnu selekciju. Strašno mi je i pomisliti da je to poruka jednog dijela našeg društva”, rekao je Luetić.

95 posto liječnika se cijepilo

Naglasio je kako ga šokira činjenica da bilo koji intelektualac, a pogotovo liječnik, a na sreću radi se o tek nekoliko pojedinaca na takvim prosvjedima, progovara na način koji nije utemeljen na znanosti, na medicinskoj struci, u konačnici na statistici.

Smatra da prosvjednika ima iz svih slojeva našeg društva, naravno da će ih biti i među liječnicima, kojih ima više od 15.000 te da će se naći pojedinci koji će biti krajnje neodgovorni i antiznanstveno progovarati. Ali velika većina liječnika, njih oko 95 posto, su cijepljeni te time poručuju što misle o pandemiji i cijepljenju.

“Oni su u subotu, umjesto na prosvjedu, radili i prekovremeno i pojačano, na COVID-odjelima i COVID-intenzivnoj. Protiv pojedinaca koji su govorili na skupu ili su na sličnim ranijim manifestacijama izražavali nestručne, neznanstvene stavove i time obmanjivali javnost, Komora je već pokrenula postupke”, rekao je.

Osuđujem neznanstvene i nestručne izjave

Otkrio je kako su protiv šest liječnika pokrenuta određena postupanja.

“U slučaju kada Časni sud Komore utvrdi odgovornost nekog liječnika za kršenje Kodeksa medicinske etike ili utvrdi neki drugi prekršaj, može takvom liječniku izreći sankcije koje mogu ići od opomene, ukora, pa do oduzimanja licence. Časni sud je neovisno tijelo, koje će donijeti odluku. Kao predsjednik Komore, trebam osigurati da su takvi postupci objektivni i neovisni. Stoga niti na koji način ne mogu i ne smijem prejudicirati ishode postupaka. Osobno, osuđujem neznanstvene i nestručne izjave, a eventualne sankcije ostavljam Časnom sudu”, naglasio je.

Otkrio kako nam malo što daje za pravo da mislimo da neće biti petog vala, ali izrazio je nadu s obzirom na sve veću cijepljenost i sve veći broj preboljelih, da će on biti manji smrtonosan od ovog.









Kako je naglasio Komora je zauzela stav da su za obvezno cijepljenje u sustavu zdravstva.

“Što se tiče obveznog cijepljenja cijele populacije, vidim da i ta tema pomalo dolazi na stol. Austrija je to već odlučila, Njemačka i neke druge europske zemlje razmišljaju o tome. U svakom slučaju to će biti politička odluka, ali gledajući kao liječnik i s pozicije zdravstva, smatram da bi takva odluka zasigurno olakšala situaciju u zdravstvenom sustavu, smanjila broj teško oboljelih i umrlih”, rekao je.