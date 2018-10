PROSVJED U VUKOVARU: Očekuje se najmanje 20 tisuća ljudi

Autor: dnevno.hr

Traju posljednje pripreme za subotnji vukovarski prosvjed. Na pozornici svjedočanstva žrtava slušat će, prema neslužbenim procjenama, najmanje 20 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske. Dolaze i sami Vukovarci.

Građani Vukovara su podijeljeni. Dok jedni podržavaju prosvjed i smatraju da je apolitičan, drugi su mišljenja da on nije način da se rješava problematika ratnih zločina, piše o situaciji u Vukovaru N1.

Na vukovarskom prosvjedu govorit će samo gradonačelnik Ivan Penava, a stradalnici Domovinskog rata, sudionici i žrtve iznosit će svoja potresna svjedočanstva.

Na prosvjedu bi trebao govoriti i predsjednik društva logoraša Danijel Rehak koji kaže da već 20 godina govorimo o stradanjima, a da nitko nije pomaknuo prstom.

“Zašto DORH nije ništa napravio, a ljudi su doživjeli i silovanja i klanja i kastriranja?”, pita Rehak.

Godinama se priča da silovatelji i ubojice slobodno šeću Vukovarom. O tome, kaže Rehak, najbolje znaju u udruzi silovanih žena Sunčica.

“Točna imena ljudi koji su silovatelji na ovim prostorima. Neki danas rade u poglavarstvu Grada Vukovara, neki u drugim institucijama. I vi kada dođete u situaciju da mu kažete to i to – on vama – zvat ću vam policiju, zašto me uznemiravate”, kaže Rehak.

Organizatori prosvjeda u subotu će zbog toga prozvati institucije. DORH-ove brojke kažu – ove godine pokrenute su dvije nove istrage zbog ratnih zločina na vukovarskom području.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske očekuju kako će prosvjed proteći u mirnom tonu te će policajci uglavnom biti angažirani na osiguravanju prometne protočnosti koja će u Vukovaru biti znatno otežana jer su u tijeku radovi na mnogim prometnicama i gradskim ulicama.