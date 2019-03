Prosvjed na Markovu trgu: Hrvatski školarci kreću u borbu protiv klimatskih promjena

Autor: Dnevno

Učenici zagrebačkih srednjih škola 15. će se ožujka okupiti na Europskom trgu u Zagrebu kako bi krenuli u borbu za klimu s ostatkom svijeta. Prosvjednici će nakon okupljanja u 12:30 sati otići na Markov trg kako bi ih Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor “čuli i vidjeli” te kako bi dotičnima pokazali da neće stati dok vlasti ne poduzmu nešto po pitanju usporavanja klimatskih promjena, piše Jutarnji.

“Zemlji je ostalo još 11 godina za smanjenje globalnih emisija za 50 % kako bi se zaustavio daljnji rast temperature. Krećemo u borbu za sebe, našu budućnost i budućnost cijelog svijeta”, stoji u objavi na Facebook stranici School Strike 4 Climate Croatia.

Globalni pokret School Strike 4 Climate pokrenula je 16-godišnja Šveđanka Greta Thunberg koja je u kolovozu prošle godine počela izostajati s nastave kako bi sjedila ispred švedskog parlamenta zahtijevajući da se država počne pridržavati obveza iz Klimatskog sporazuma u Parizu.

Kako navode iz School Strike 4 Climate, Greta je uspjela pridobiti učenike diljem svijeta u borbi za budućnost koju nam političari svojim nedjelovanjem uzimaju. “Želimo ih pritisnuti da napokon adresiraju krizu u kojoj se nalazimo i poduzmu mjere kako bi se spriječila daljnja katastrofa”, navode i dodaju da se u školama ne uči o klimatskim promjenama, već da se samo “generalno uči o klimi u različitim područjima svijeta”.

Organizacija tvrdi da bi učenicima klima trebala biti važna jer su upravo oni ti koji će osjetiti najveće promjene. “Odgovornost je pala na nas mlade. Hoće li uvjeti na zemlji 2050. godine biti pogodni za život ili će sam izlazak iz kuće biti opasan ovisi o onome što učinimo sada”, dodali su.

U prosvjedu u petak sudjelovat će i 17-godišnja Laura Skala, učenica Privatne klasične gimnazije, koja je u razgovoru za portal Srednja.hr otkrila zašto će prosvjedovati.

“Maturantica sam i mogu reći da sam naučila svašta o hrvatskoj književnosti, spojevima u kemiji, događajima u povijesti, umjetnicima u likovnom i računanju u matematici. Ono o čemu nikada nisam naučila su klimatske promjene. Ne govorim o različitim klimama u svijetu što smo učili na geografiji, govorim o primarno ljudskom utjecaju na klimu svijeta”, rekla je za Srednja.hr.

Skala kaže da čovjek uništava jedini dom koji ima te da je većina toga svjesna. “Malo tko će se odreći svojih interesa za dobrobit Zemlje. Često čujem da se ‘ima vremena’, da je to ‘samo jedna boca’ te da će ‘to netko pokupiti'”, rekla je i dodala da prati napore Šveđanke Thunberg.

“Stariji često govore kako mladi nisu zainteresirani, samo gledaju u mobitele, a sada se ti isti dižu i pritišću političare da napokon nešto učine. A nije stvar samo u pritisku na političare, već i u osvještavanju vršnjaka koji još nisu upoznati s opasnostima koje su pred nama. Samostalno ne mogu učiniti ništa kako bih zaustavila proces zagrijavanja Zemlje i njegove mnogobrojne popratne posljedice kojima je već sad započeto šesto masovno izumiranje. Ono što mogu je pozvati sve one koji su spremni za promjenu da stoje sa mnom i ostatkom svijeta. One koje nisu svjesni, molim da otvore oči i vide kako svijet pred njima gori te da zajedno pritisnemo one odgovorne političare da nešto napokon učine.”