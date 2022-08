‘PROSLAVE OLUJE NE BI TREBALE BITI SVE VEĆE!’ Beljak upozorio narod: ‘Iskrivljava se prošlost, Oluja je spriječila novu Srebrenicu u Bihaću’

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak, gostujući na N1 poručio kako “mediji uvijek prezentiraju samo jednu stranu pa želi biti oprezan oko komentiranja smrti novinara Vlade Matijanića”.

Naglasio je kako je slučaj dobio pozornost jer se radi o novinaru i javnoj osobi.

“Ja sam uvjeren da je sličnih slučajeva bilo puno. Siguran sam da nitko nije želio da se takvo nešto dogodi. Ne znam tko bi to od medicinskog osoblja htio nečiju smrt. Naravno da se cijela javnost digla na noge jer je riječ o nevjerojatnim propustima. Da je hrvatsko zdravstvo u problemima je i da ih je puno napustilo Hrvatsku, to je činjenica. Naš kompletni zdravstveni sustav je iz godine u godinu sve više degradiran. Politika se itekako bez ikakve potrebe umiješala u zdravstveni sustav. Danas ne možete postati ravnatelj neke ustanove ako nemate stranačku iskaznicu što je loše”, rekao je Beljak. Upitan o kašnjenju remonta kanadera, dodao je kako mu je to nemoguće objasniti.





“Dva ili tri mjeseca traje protupožarna sezona. To govori da sustav ne funkcionira zadovoljavajuće. Vatrogascima svaka čast, jači su pojedinačno nego sustav koji ih je osmislio”, pohvalio ih je čelnik HSS-a.

Teško u vladajućim glavama

Osvrnuvši se na aktualnu Vladu, Beljak je napomenuo kako je njena smjena prvi i osnovni preduvjet za bilo kakvo kretanje Hrvatske prema naprijed, u bilo kojem segmentu.

“HDZ je taj koji je osmislio sustav uzajamne pomoći HDZ-ovaca koji uništava državu i koji je doveo praktički Hrvatsku do pred rub uništenja. Žele li Hrvati dobro Hrvatskoj, treba HDZ maknuti s vlasti. Bilo tko došao umjesto njih, ne može biti gore od HDZ-a”, smatra Beljak. Upitan o mogućim prijevremenim izborima, Beljak navodi kako bi Vlada da najradije uopće ne bude izbora, kamoli prijevremenih.

“Jako mi je teško se naći u glavama onih koji vladaju državom na ovaj način kako vladaju. Više se nitko ne sjeća koja je afera bila prije mjesec dana jer idu stalno nove afere”, komentirao je Beljak.

Retardirana Europa

Otprije kritičan prema zapadnom pristupu Rusiji i ratu u Ukrajini, Beljak je poručio kako se “Europa počinje ponašati doista na jedan retardiran način”.

“Pogledajte samo koliko je ukapljenog plina dovezeno iz SAD-a po puno većoj cijeni nego što je ruski plin. Ili odrežite Rusiju skroz i recite: ‘nemamo što kupovati od vas’ ili recite: ‘to nije tako’. Europa se ponaša na način koji nije logičan”, objasnio je Beljak dodajući kako je posrijedi snažan sukob američkog i ruskog imperijalizma za kojeg se nada da neće završiti nuklearnim sukobom.









Beljak je istaknuo i kako se po mnogočemu slaže s predsjednikom države, Zoranom Milanovićem, jedino dodajući da on osobno u svojim izjavama ne bi bio toliko ekstreman.

Proslavu treba smanjiti

Osvrnuvši se na proslavu Oluje, Beljak ističe da “prostor za dijalog moramo držati na svojoj strani”, a da bi nakon 30 godina od rata, te proslave ne bi trebale biti sve zvučnije i veće.

“Onda se tu neminovno otvara prostor za iskrivljavanje prošlosti. Oluja je oslobodilačka operacija i ona je donijela mir Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ona je sigurno spriječila novu Srebrenicu u Bihaću. Kad se gleda povijesni kontekst, prošlo je 27 godina i mislim da bi trebali ići prema smirivanju te situacije. Iskrivljava se prošlost i mislim da bi hrvatski put trebao biti okrenut prema budućnosti”, rekao je Beljak.









Beljak je dodao i kako ministri nisu bojkotirali iz političkih razloga, već zbog toga što HDZ ratuje s Milanovićem pa se hrani na tome.