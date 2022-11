‘MOŽE VAS BITI SRAM’ Bulj odmah skočio na Plenkovića: ‘Čemu takav odnos prema ljudima iz tih krajeva?

Hrvatski sabor u utorak će donijeti državni proračun za 2023. godinu, najvažniji financijski dokument države, a prije toga glasat će o 400-tinjak amandmana koje su podnijeli zastupnici.

Dan prije o tim su se amandmanima izjasnili vladini predstavnici – prihvatili su ih samo deset, ostale su odbili.

Među prihvaćenima šest je oporbenih, tri SDP-ova, dva Socijaldemokrata i jedan IDS-ov; zatim tri većinska, jedan HNS-ov i dva HDZ-ova; te zajednički amandman vladajućih i oporbe, odnosno HDZ-a, HDS-a i Socijaldemokrata.

Početkom sjednice SDP-ov Peđa Grbin zatražio je stanku.





“Prije nego pristupimo glasovanju tražim stanku kako bi upozorili na činjenicu da je Vlada, unatoč tome što je usvojila desest amandmana, sistemski problem s proračunom postoji i dalje. On prije svega ide u korist Vlade i države, a ne građana. On ne jamči da će plaće biti veće, niti porast mirovina. Najveći problem je što mjere koje bi trebale smanjiti inflaciju prestaju u Ožujku. Mi smo morali zajamčiti da standard građana neće pasti. Zahvaljujući onome što je Vlada predložila, to tako neće biti”, rekao je Grbin.

Mostov Miro Bulj također je zatražio stanku:

“Na Banovini je premijer Plenković nakon dvije godine obišao je jednu kuću kako bi začepio rupe svojeg nerada i nemara prema tim ljudima ove zime. Pozivam da vi iz Dalmacije, Like i Slavonije, gdje nema plinovoda, glasate protiv diskriminacije ljudi koji će plaćati skuplju električnu energiju. Čemu takav odnos prema ljudima iz tih krajeva? Može vas biti sram, ako ne podržite Banovinu”, rekao je Bulj.

Prozvao je i tamošnju gradonačelnicu Magdalenu Komes. Javio se i Marin Miletić (Most) nakon izlaganja Komes.

Miro Bulj nije prešutio Komes. “Govori neistine, pet tisuća ljudi je u kontejneru koji se već treću zimu smrzavaju. Ne vidim što je vama problem kao gradonačelnici…”, rekao je.

Nikola Grmoja stao je u obranu starančkog kolege. “Ovo je neviđeno da ide protiv svog grada. Ovo nismo još doživjeli…”, poručio je i dobio opomenu.









Komes se odmah javila. “Znate li Vi u kojoj izbornoj jedinici uopće pripadate? Naši ljudi imaju besplatne obroke, struju. Obnova će krenuti, iznosi koji će se dijeliti bit će veći od onoga što vi dijelite”, poručila je i dobila opomenu.