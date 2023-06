Propast ujedinjene ljevice: Partija se Grbinu raspada pred očima, ni Milanović ne može spasiti usamljenog Peđu

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Izaći iz sjene Zorana Milanovića, veliki je to izazov za predsjednika SDP-a Peđu Grbina, koji po svemu sudeći i ne poduzima ništa da ga svlada. S jedne strane, Grbin se dosad ničim nije dokazao kao vođa oporbe, a s druge strane, svoj je SDP toliko kadrovski opustošio da je pitanje ima li ta stranka kandidate koje će postaviti na liste za parlamentarne izbore, a kamoli kandidata koji bi mogao parirati popularnosti predsjednika Milanovića te se u ime te nekoć najveće oporbene stranke naći u utrci za Pantovčak. Da je SDP u golemoj krizi, odavno više nije vijest, njihov rejting ne pomiče se s mrtve točke, a i onima u stranci gotovo je nemoguće reći što točno Grbin poduzima kako bi se situacija barem donekle poboljšala. Vjetar u leđa trebali su im dati nedavno održani izbori za Gradsko vijeće u Varaždinu, ali izgleda da se taj uspjeh sveo tek na lokalnu priču na kojoj nevješti Grbin nije znao profitirati.

Nedostatak karizme

Tek je to jedan u nizu primjera na kojima se pokazuje da Grbin, što zbog nedostatka karizme, što zbog manjka iskustva na izvršnim pozicijama u politici, jednostavno ne uspijeva izgraditi vlastiti imidž, što se uvelike odražava i na samu stranku, u kojoj mnogi još ostaju isključivo iz emotivnih razloga, znajući da za ljevicu u Hrvatskoj nema optimizma, bez obzira na postojanje nove opcije, platforme Možemo kojom upravlja zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji se u metropoli baš i nije proslavio. Istini za volju, Tomašević se nakon dugogodišnje ere pokojnog Milana Bandića našao u nezavidnom položaju, ali je i sam djelomično kriv za to. U kampanji je previsoko digao ljestvicu koju ne može prekoračiti, a nakon dvije godine mandata vaditi se na Bandića i njegovu ostavštinu nema smisla.

Možda Bandić i jest imao preduge prste, ali u njegovoj eri Zagreb je bio pokošen i donekle uređen grad, Bandićevi se grijesi na ulicama Zagreba nisu vidjeli, za razliku od Tomaševićevih. Zamjerke na njegov račun stižu sa svih strana, pa i s ljevice koja je njime razočarana podjednako kao i Milanovićem koji je stasao u neformalnog vođu naivne desnice pa se u konačnici na ovoj polutci političke scene može govoriti o loncu u kojem se pomiješalo sve i svašta. To sve i svašta savršeno odgovara premijeru Andreju Plenkoviću, čija stranka niže afere praktički svaki tjedan, ali kako nema alternative, tako nema straha ni za premijerovu poziciju.





Premda se na lijevo-liberalnoj političkoj sceni najavljivalo veliko ujedinjenje oporbe i takozvana semafor-koalicija, ta priča je propala i prije nego što su oporbenjaci u nju krenuli. Baš kao što na desnici pojedinci pate od prevelikih kompleksa i taštine za koju nemaju nikakvog pokrića, i na ovoj drugoj polutci mnogi su, uključujući i Grbina, poželjeli sjesti u premijersku fotelju. Kako se o toj poziciji nisu uspjeli dogovoriti, tako je ideja o formiranju šest stranaka koje bi mogle ugroziti jednu na čijem je čelu premijer Plenković pala u vodu. S obzirom na to da, unatoč internim unutarstranačkim dogovorima, predsjednik Partije nije uspio pronaći koalicijske partnere, u priču se ponovno upleo predsjednik Milanović, koji u SDP-u preslaguje karte onako kako to njemu odgovara, gradeći na Grbinovoj nesposobnosti vlastitu poziciju.

Put u centar

Mimo volje dobrog dijela SDP-ovaca, posebice onih iz Dalmacije, predsjednik Milanović svoju bivšu stranku navodno ponovno gura u zagrljaj Centra, stranke na čijem je čelu splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je s predsjednikom Republike u korektnim odnosima još od lanjske Oluje, kada su zajedno u društvu Tomislava Tomaševića pozirali u Kninu, i sve to na Milanovićev poziv. Ne samo da Milanović respektira Puljka nego se on jedno vrijeme spominjao i kao predsjednikov favorit za premijersku poziciju, zbog čega je iz igre ispao Nino Raspudić i ideja o velikoj koaliciji u kojoj bi se našao i Most, a koja ne bi bila izgrađena na ideološkim temeljima. Sada kada se ponovno govori o mogućoj suradnji s Puljkovom strankom, u SDP-u primjećuju kako je splitski gradonačelnik sve manje kritičan prema HDZ-u pa strahuju da bi se njegova opcija mogla pretvoriti u svojevrsno kukavičje jaje kao prije nekoliko godina Ivan Vrdoljak i njegov HNS koji su se sabornice domogli na partijskim listama, da bi potom tu suradnju izigrali spašavajući HDZ s kojim su zbog dviju ministarskih fotelja ušli u koaliciju. U koaliciju s Puljkom ponajmanje se ulazi splitskim SDP-ovcima koji uopće nisu oduševljeni njegovim djelovanjem i aktivnostima u gradu pod Marjanom. Kako kažu, Split pod njegovom palicom stoji, sve je najavljene projekte ponovno prebacio na jesen, a vrijeme mu curi. Splitsku poziciju Puljak je, prema tezama iz SDP-a, podredio svojoj nacionalnoj političkoj karijeri i ambicijama svoje supruge Marijane Puljak koja ga i vidi na poziciji predsjednika Vlade. Osim toga, nekim SDP-ovcima neprihvatljivo je to što je gospođa Puljak na glasu kao zagovornica bankarskog lobija, njezina je stranka liberalnog svjetonazora, a socijaldemokrati u tome nemaju što raditi.

Ne podnose ga

Navodno osim samog Davora Matijevića koji vodi SDP-ovu organizaciju u Splitu, ideju o suradnji s Puljkovima ne misle podržati ni popularni pločanski gradonačelnik Mišo Krstičević ni njegova kolegica iz Supetra Ivana Markotić, ali je pitanje koliko će Grbin imati razumijevanja za te kritike s terena, a još više koliko će za njih sluha imati predsjednik Milanović, kojega dobar dio SDP-ovaca smatra odgovornim za ovo unutarstranačko rasulo koje je vidljivo na svakom koraku. Ogromnu krizu SDP prolazi u velikim gradovima, a i donedavno relativno stabilna pozicija riječkog gradonačelnika Marka Filipovića uzdrmana je na nedavno održanim izborima za mjesne odbore, na kojima je prvi put u povijesti slavio HDZ, u Osijeku SDP praktički i ne postoji, a situacija u Zagrebu ono je od čega SDP-ovci imaju najveće glavobolje.

Malo komu je jasno zbog čega se predsjednik stranke riješio donedavnog šefa zagrebačke organizacije Viktora Gotovca kojega je sam izabrao za vodstvo te organizacije, kada se zna da situacija između Možemo i SDP-a na koju je on kritički ukazivao ni danas nije zadovoljavajuća. U početku se tvrdilo da Grbin žrtvuje Gotovca kako bi spasio koaliciju s Možemo na nacionalnoj razini, ali se dogovori o tome stalno pomiču, Možemo djeluje neodlučno te im usporedno s time pada rejting, što među SDP-ovcima ne pobuđuje optimizam. Nisu u zagrebačkom SDP-u pretjerano optimistični, pa ni oduševljeni time što ih vodi doktor Kolarić, koji je privremeni predsjednik do novih stranačkih izbora, a koji se ničim, baš poput Grbina, nije uspio nametnuti te se strahuje da bi Grbin uskoro iz zagrebačkog ogranka svoje stranke mogao ispratiti zastupnika Peteka koji se posljednjih mjeseci nametnuo snažnim kritikama na račun Tomaševića i njegovih upravljačkih metoda, što u središnjici stranke ne odobravaju iako u zagrebačkom SDP-u tvrde da je suludo gurati glavu u pijesak i pretvarati se da je u Zagrebu sve savršeno samo zato da bi se sačuvala koalicija koja je pod upitnikom. Takav pristup mogao bi se, prema tezama naših sugovornika, negativno odraziti na budućnost SDP-a u glavnom gradu, gdje su ionako već neko vrijeme na klimavim nogama.

Zaboravljena obećanja

Na klimavim su nogama i Grbinove referendumske inicijative, što je još jedan pokazatelj loših SDP-ovih organizacijskih sposobnosti, dugo najavljivani referendum o abortusu koji je trebao ući u Ustav više nitko i ne spominje, a izgleda da nema ništa ni od referenduma o izbornim jedinicama, što je još jedan u nizu Plenkovićevih trijumfa nad nadobudnom oporbom u kojoj se o suradnji SDP-a i Možemo mogu čuti dvije verzije priče. Prema prvoj, u Možemo također nisu oduševljeni suradnjom sa SDP-om koji se previše vezao uz Milanovića pa su te dogovore i pomaknuli za rujan, a s druge strane, u jednom dijelu Možemo spekulira se o tome da će za maksimalno četiri tjedna donijeti odluku o potencijalnoj suradnji ne samo sa SDP-om nego i s drugim strankama ljevice. Možemo je među svojim članovima već proveo istraživanje o koaliciji, ali se podaci još obrađuju te bi tek nakon toga trebao biti jasan daljnji smjer njihova djelovanja. Nejasno je u kojem će smjeru SDP dalje kad je riječ o koaliciji s Puljkom u Splitu, ali je jasno da će se Grbin uskoro morati trgnuti i postaviti jer samo na taj način može računati na kakav-takav rezultat na parlamentarnim izborima, za koje se premijer Plenković već odavno priprema ne odbacujući mogućnost suradnje s Puljkovom strankom.