PROPAST JOŠ JEDNE PLENKOVIĆEVE POMPOZNE REFORME: Mladom ministru ruke su vezane

Autor: Iva Međugorac

Još jedan propali plan, opisati se tako može najava države o električnom ispitivanju kojega su najavili nakon što je posrnula bivša HDZ-ovka i nekadašnja gradonačelnica Knina te državna tajnica Josipa Rimac.

Naime, nedavno se posumnjalo da je upravo ona pogodovala poznanicima i prijateljima pri prolasku državnih ispita, a tada je javno reagirao resorni ministar Ivan Malenica najavivši nove metode ispitivanja kojima se taj problem nastojao riješiti.

Prema ministrovim riječima, polaganje državnog ispita elektroničkim putem trebvalo je onemogućiti pogodovanja u tom postupku, te se time planiralo smanjiti utjecaj poznanstava, rodbinskih i stranačkih veza ne samo kod prolazaka ispita, već i kod zapošljavanja službenika u državnim instuticijama preko veze. Međutim, očito je u Vladi procjenjeno da se time u ovom predizbornom periodu ne trebaju baviti pa je primjena odgođena za godinu dana.

Maleničino ministarstvo pravosuđa odlučilo je u javnu raspravu pustiti prijedlog promjena Pravilnika o polaganju državnog ispita kojim se promjena odgađa za početak travnja naredne godine, a iz toga proizlazi da u praksi i dalje ostaje aktualni način polaganja državnih ispita pred komisijom, a ispit će i dalje biti sastavljen od pisanog i usmenog dijela. Prolongiranjem najavljivane reforme Vlada odustaje od ušteda koje su također najavljivali, a ovime u vodu pada druga Maleničina pompozno najavljivana reforma. Naime, upravo je on kao jedan od ključnih izazova svojega mandata najavljivao reformu lokalne samouprave, koja je trebala podrazumijevati ukidanje nekih nefukncionalnih općina, od toga se odmah nakon parlamentarnih izbora diglo ruke, a potom su smanjeni i kriteriji za ukidanje zamjenika župana i gradonačelnika.

Drugim riječima, pokušaji mladog ministra da uvede red u svoj resor padaju u vodu, no upućeni svjedoče da to s njim nema nikakve veze, jer ni on, ali niti jedan drugi ministar ni jednu reformu ne mogu provesti bez da je ne provjeri i ne odobri premijer Plenković.