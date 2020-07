PROPAST! GOTOVO JE! SDP-ovci u očaju: Ovo je njihova najbolnija točka

Nije za SDP jedini problem debakl kojega su doživjeli na parlamentarnim izborima, već se u ovoj stranci ponovno probudilo negodovanje zbog koalicijskih partnera iz Restarta.

”To je bila jedna od najvećih Bernardićevih ludosti, nije nam trebala tako široka koalicija, na to su mnogi od početka upozoravali. Jedva smo osvojili 41 mandat, a ni oni svi neće ići SDP-u već ćemo ih morati dijeliti s manjim strankama koje bez nas ne bi niti ušle u sabornicu”, žali se naš sugovornik iz najveće oporbene stranke koja je spala na skromna 32 saborska mandata.

”Devet mandata odlazi na druge stranke, to su mogli biti naši ljudi, a ovako ćemo svoja mjesta prepustiti Anki Mrak Taritaš i ljudima poput Kreše Beljaka ili Željka Lenarta.

Tu je još i bjelovarski župan Bajs, pitam se što u svemu tome nama ostaje, šačica Bernardićevih neprepoznatljivih ljudi temeljem kojih se stranka ni nakon izbora novog šefa neće moći oporaviti. U redu je da se na listi našao Matija Posavec, on je bio jedna vrsta osvježenja, ali sve ostalo nam nije bilo potrebno”, uvjeren je naš sugovornik koji je stava da se stranka ponajprije mora oporavljati iz sabornice.

”To što mi imamo unutarnje probleme je jedan problem, a drugo je ono što se odvija u saboru, to je ujedno ono što ljude zanima, to birači prate. Mi sa ovim sastavom i sa ovim ljudima nećemo uspjeti postati prepoznatljiva i snažna oporba, a nikada nismo imali veću konkurenciju, to neće dobro završiti srljamo u propast”, zaključuje naš sugovornik.