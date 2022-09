‘PROMIJENIO SAM PARTNERA, U POLITICI I LJUBAVI JE SVE DOZVOLJENO’: Zekanović otvorio dušu: ‘Sve bih ponovio’

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović postao je član Hrvatske demokršćanske stranke te se priklonio vladajućoj većini.

Posljednjih dana trpi mnogo kritika na račun tog političkog preleta.

‘Promijenili su se samo partneri’

Zekanović tvrdi da mu je njegov svjetonazor sve te da od nekih ideja neće odustati ni milimetra.

“Moje politike će uvijek biti iste – desne, konzervativne i kršćanske. Moj svjetonazor i politička pozicija nisu se promijenili, moje su politike jasne. Promijenili su se samo partneri”, tvrdi Zekanović u gostovanju na N1.

Podsjetio je i da je 2018. godine napustio vladajuću koaliciju zbog Istanbulske konvencije, a priznaje, volio bi da taj dokument nikad nije usvojen i dalje bi se borio protiv njega. No, navodi, sada je kontekst drugačiji.

‘U politici i ljubavi sve je dozvoljeno’

“Ja sam promijenio retoriku. Kad sam u situaciji da biram između ravnozemljaške oporbe, izabrat ću razum i stabilnost, a to je trenutno vladajuća garnitura. U politici i ljubavi sve je dozvoljeno. Vjerojatno bih ponovio većinu onog što sam napravio”, objašnjava i dodaje da u Hrvatskoj postoje dvije opcije.

“Jedna je surađivati sa SDP-om i Radničkom frontom, a to radi Most, Domovinski pokret, Možemo i ove male stranke – to je ta ekipa. S druge strane imate trenutnu Vladu Andreja Plenkovića oko HDZ-a i Demokršćanske stranke. Ta koalicija nije idealna, niti je svaki zastupnik unutar HDZ-a idealan, niti u Demokršćanskoj stranci. To je tako”, pomiren je Zekanović koji naglašava da se došao boriti za kršćanske vrijednosti u politici.

Na kraju tvrdi i da njegov dolazak nije bio potenciran od strane Andreja Plenkovića i vladajuće većine, već im je to rekao, a oni su prihvatili jer smatraju da je to dobro za vladajuću većinu. a ne jer su mu nešto nudili.