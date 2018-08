Promet vrlo gust, na Krčkom mostu kolona četiri kilometra prema kopnu

Autor: Hina

Zbog prometne nesreće u mjestu Kenđelovec (DC28) vozi se naizmjence, jednim trakom.

Zbog razlivenog ulja na sjevernom kolniku Jadranske magistrale (DC8) u Splitu, između Smokovića i Put Lovrinca, u dužini od 400 metara, vozi se pretjecajnim trakom, uz ograničenje brzine, a iz Hrvatskgo auto-kluba (HAK) ističu i kako je promet vrlo gust na većini cesta u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, duž Jadranske magistrale (D8), zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, Krčkom mostu te na pojedinim graničnim prijelazima.

Na nekim se dionicama autocesta vozi usporeno i u koloni, uz povremene kraće zastoje, osobito u blizini odmorišta i čvorova.

Vozače iz HAK-a pozivaju na strpljenje te podsjećaju da prilagode brzinu i način vožnje trenutačnim uvjetima i pripaze na sigurnosni razmak između vozila.

Na autocesti A1 promet je gust na dionici Zagreb-Karlovac, (uz stalno pojačan priljev vozila na naplati Lučko u smjeru mora) te cijelom dionicom prema jugu i u smjeru unutrašnjosti.

Na A1 Zagreb-Split-Ploče na na ulazu u Lučkom kolona je od kilometra, na izlazu s autoceste u Lučkom kolona je oko tri kilometra, a kod naplatne postaje Demerje dva kilometra.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvora Bosljevo i čvora Gospić.

Iz HAK-a upozoravaju i na opasnost od naleta na magarce između čvorova Blato na Cetini i Šestanovac.

Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, kolona koja se dijelom proteže i na Istarski ipsilon duga je oko dva kilometra.

Na Krčkom mostu kolona u smjeru Krka je pola kilometra, a smjeru kopna oko četiri kilometra.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će tijekom vikenda, ali i zbog blagdana Velike Gospe): u nedjelju, 12. kolovoza od 12 do 23 sata, u utorak, 14. kolovoza od 15 do 23 sata i u srijedu, 15. kolovoza od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Lipovac.

Gužva u pristaništima Valbiska i Merag, HAK savjetuje liniju Brestova-Porozine

Zbog povremeno pojačanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su odstupanja od uobičajenog reda plovidbe.

Iz HAK-a vozačima savjetuju da zbog dužih čekanja na ukrcaj u trajektnim pristaništima Valbiska (Krk) i Merag (Cres) koriste trajektne linije Brestova-Porozina, gdje nema čekanja.

Brzobrodska linija Zadar-Mali losinj-Pula bit će uspostavljena u 16 sati (liniju preuzima brod Paula).

Katamaran na liniji 9602 u subotu 18. kolovoza isploviti će iz Splita za Vis u 19 sati umjesto u 18, zbog Viškog plivačkog maratona.

Najduže se čeka na graničnom prijelazu Bajakovo-Bratovci – 4 sata i 15 minuta, na GP Gronji Brgat-Ivanica dva sata, a na GP Županja-Orašje sat i petnaest minuta.