Proljetni je dan diljem Hrvatske, a to je tek početak: Pogledajte što nas čeka

Autor: Dnevno.hr

U Republici Hrvatskoj danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme s temperaturama između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Na zapadu zemlje moguće su povremene umjerene naoblake. Vjetar će biti slab, dok će na istoku Hrvatske i Dalmaciji puhati umjeren sjeverozapadni vjetar.

Na istoku Hrvatske očekuje se djelomično sunčano vrijeme, s poslijepodnevnom i večernjom umjerenom do povećanom naoblakom. Povremeno će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od -1 do 2 °C, dok će najviše dnevne temperature biti između 11 i 13 °C. Slične temperature očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme. Ponegdje ujutro može biti kratkotrajne magle, a vjetar će uglavnom biti slab.

Na sjevernom Jadranu, u Lici i Gorskom kotaru prognozira se djelomično sunčano vrijeme, s lokalnim povećanjem naoblake. Ujutro se može javiti magla, posebice u Lici i unutrašnjosti Istre. Jutro će u gorju biti hladno s temperaturom od -4 do -1 °C, dok će uz obalu temperature iznositi između 2 i 6 °C. Najviše dnevne temperature bit će uglavnom od 11 do 14 °C.

Bit će još toplije

Na području Dalmacije prevladavat će uglavnom sunčano vrijeme, dok će unutrašnjost imati lokalne umjerene naoblake. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature zraka kretat će se od -1 do 2 °C, dok će na obali i otocima biti između 6 i 9 °C. Najviše dnevne temperature očekuju se uglavnom od 13 do 16 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se slično toplo vrijeme s većinom sunčanih intervala, tek ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti umjeren, a prema otvorenom moru ponegdje i jak sjeverozapadni vjetar, prema prognozi Dragoslava Dragojlovića za HRT.









Očekuje se daljnje povećanje temperatura u unutrašnjosti u idućim danima, uz djelomično sunčano ili sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, a u utorak mjestimice umjeren jugozapadni. Ujutro se može javiti magla i sumaglica, posebice na istoku i u gorju.

Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, osobito u Dalmaciji. U ponedjeljak i utorak na sjevernom dijelu može biti povremeno umjerene do povećane naoblake. Vjetar će većinom biti slab jugozapadni, a ponegdje u ponedjeljak i utorak umjereno jugo.