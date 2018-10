Progovorio vozač političara: Seksaju se po autima, sastaju s ljubavnicama, piju

Biti kum, i biti vozač doima se karikom za uspjeh na hrvatskoj društveno, političkoj sceni. Vozači političara, ovih su dana u prvom planu, kako i ne bi bili kada je riječ o osobama kojima predstavnici ove scene neupitno vjeruju, i koji se nerijetko profiliraju kao njihove produžene ruke. Afera lažnih SMS-ova kojima su Zdravko Mamić i Ivica Todorić pokušali rušiti optužnice protvi sebe, ali i Vladu premijera Andreja Plenkovića u prvi je plan gurnula vozača ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, stanovitog Blaža Curića za kojega se u međuvremenu doznalo da je kum zamjenika šefa HDZ-a Milijana Brkića.

Dotični je prije nekoliko dana uhićen, ali i ispitan u Uskoku. Tereti ga se da je pokušao raskrinkati tajnu istragu i praćenje Franje Varge, tipa koji je nešto ranije uhićen stoga što je izradio lažne SMS-ove za Zdravka Mamića. Curić je Vargi dojavio s jednokratnog telefonskog poziva da briše sve dokaze koje posjeduje u računalu, međutim, policija je detektirala taj poziv i uhitila Vargu prije nego li je uspio uništiti dokaze. Varga je prema medijskiim napisima istražiteljima dao do znanja kako nije radio samo za Mamića, već i za Brkića te Tomislava Karamarka pa se stoga nametnulo pitanje tko je Curiću dojavio podatke koje treba dojaviti Vargi, a koji se odnose na uništavanje dokaza.

Inače, Curić je u prilično bliskim odnosima s Brkićem, a zajedno su bili u specijalnoj jedinici Alfe te ih je zbližio i zajednički ratni put. Njih dvojica navodno su obiteljski prijatelji, a Curić je i ranije radio za HDZ kao vozač u Karamarkovoj eri, kada je prijevozničke usluge pružao upravo Brkiću nakon čega je prošao u Tolušićev resor. Curić je, tvrde upućeni čovjek povezan sa svime, i svakime, a njegova mreža prilično je rasprostranjena. Ujedno, Curić je jedan od HDZ-ovih, doduše skromnih donatora jer toj je stranci 2015.godine donirao 1000 kuna. Kada već govorimo o vozačima i političarima tada je nemoguće ne spomenuti Danijela Miočića, najpoznatijeg osuđenog vozača koji je karijeru brusio u resoru Božidara Kalmete u doba dok je ovaj bio ministar prometa. Miočić je s nekolicinom osoba pokušao reketariti lokalnog poduzetnika, od kojega su tražili 100 tisuća eura, kako bi dobio poslove asvaltiranja puteva.

Da hrvatski političari, osobito oni na vladajućim pozicijama kriju pikantne tajne potvrđuje i razgovor s vozačem jednoga od bivših premijera. Njihove skrivene tajne,ne samo da su dokaz taštine već i slabosti vladajućih elita. Ovim poslom naš se sugoronik bavi desetak godina, a u strahu za egzistenciju odlučio je ostati anoniman. Priznaje, kako je nerijetko teško i nezgodno pratiti tempo te aktivnosti političara, a ponekad se susreće i sa izvanposlovnim aktivnostima. Hrvatski političari, barem oni s kojima se naš sugovornik imao prilike sresti, nerijetko na sastancima popiju i preko nekoliko litara vina pa ih do kuća ili mjesta na kojima su smješteni vozi vidno pijane. Kako to obično u politici biva, jedu se tu i luksuzni obroci, a posebno je uglađeno kada u Lijepu našu sleti kakav svjetski, ili europski moćnik.

Među političarima, rijetki su oni koji nemaju ljubavnika ili ljubavnicu, a ministri nerijetko koketiraju s manekenkama i pozbatim damama. Neki su pak skloni udanim poslovnim ženama. Među njima, sretao je naš sugovornik i vruće političke parove, jedan od njih dolazi iz SDP-a, i o njemu se u javnosti ponekad diskretno i progovaralo, ali nikada ništa konkretno i opipljivo. Radilo se o jednoj ministrici iz SDP-a te visokopozicioniranom članu te stranke.

Njih dvoje intimni su navodno bili i po saborskim, stranačkim hodnicima, ali naš sugovornik to sve pripisuje političkim tračevima s kojima se ne voli baviti. No, i on osobno jedne je prigode čekao jednoga od čelnika Vlade tijekom noći, dok je ovaj boravio u ljubavničinom stanu. Nerijetko mu se događalo da ga supruge političara koje je vozao nazivaju da provjere gdje su im muževi, ili da ih samo odveze do trgovine po nešto.

Na putovanjima, izvan Zagreba znade biti prilično burno, svjedoči naš sugovornik prepričavajući da su poneki političari s kojima se skretao skloni i prostitutkama, a nerijetko vozači odlaze u kupnje poklona suprugama i djeci političara, voze ih na razne aktivnosti te na vikend odmore. Sve u svemu, zanimljiv i nezaboravan poslovni angažman.