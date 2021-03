PROGOVORIO INSPEKTOR OD KOJEG ZAZIRE NADAN VIDOŠEVIĆ! Pozvao ga i na detektor laži pa ponovio kako je sve učinio jer javnost ima pravo znati

Autor: M.V.

Policijski inspektor za umjetnine Josip Vrbić, poznat po predaji fotografije prepariranog polarnog medvjeda iz bunkera Nadana Vidoševića, tadašnjeg šefa Hrvatske gospodarske komore, novinarki Jutarnjeg lista, u tijeku dok je još trajala istraga Uskoka, ispričao je svoju stranu priče za Labirint HTV-a.

On se naime zbog navedenog postupka i sam našao pred sudom, no prošle je godine oslobođen svih optužbi. Teretilo ga se da je zloupotrijebio svoj položaj i ovlasti, no on je smatrao kako javnost ima pravo znati. To je ponovio i danas.

“Ako je postojao neki moj interes u cijeloj priči, to je interes da javnost zna”, rekao je pa dodao kako je druga stvar pitanje nabavke spornih umjetnina koje su pronađene u bunkeru Vidoševića.

Vrbić govori kako se sve to može rekonstruirati. On ističe kako su inspektori u slučaju Vidoševića krenuli tragom pitanja je li nabava umjetnina za HGK povezana s nabavom djela za privatnu umjetničku kolekciju Nadana Vidoševića. “Kako su te umjetnine plaćane, gdje su računi, dokumenti o porijeklu?”, pitali su se.

“Mi smo došli do činjenica koje nam ukazuju da novac, koji je izvlačen iz Komore, kojima su plaćene ranije umjetnine , da se sve dešavalo istim kanalom. Napomenut ću samo da je istim kanalom u Hrvatsku došao Renoir koji je trebao biti plaćen milijun eura od strane vlade, i to smo kolega i ja zaustavili. Tad je naš silazni put počeo, jer smo dirnuli ono što se ne smije dirati, a sve u cilju da zaštitimo hrvatsku kulturnu baštinu, spriječimo kriminal i da u suradnji s kolegama putem Interpola i Međunarodne policijske i pravosudne razmjene vratimo novac koji je opljačkan”, govori.









Vrbić se sam našao na udaru Vidoševića koji ga je optužio da je on sam, prilikom iznošenja stvari iz njegova doma, iznio registratore u kojima se nalazi dokumentacija za umjetnine. Štoviše, tvrdio je kako Vrbić uopće nije među popisanim službenicima u pretrazi doma, a tvrdio je i kako je isti ušao u Komoru i upućivao kolege što da rade, a sam je navodno i iznio jednu sliku iz ureda predsjednika.

Vrbić odgovara kako je svim pretragama utvrđeno kako on ništa nije uzeo, a što se tiče navedene fotografije, ističe kako je to bio dokazni materijal. “Ja sam i tada u Komori uvjeren da radim na “Morani”, donosim sliku koja mi je ključni dokaz za otvaranje međunarodne istrage. Svi dokumenti koji su tamo bili su popisani i svi su na potvrdama o oduzimanju predmeta, tako da ta priča da je netko nešto odnio ne stoji”, govori pa dodaje kako je i sam Vidoševića pitao kako je moguće da za toliku količinu umjetnina nema dokumente.

“S druge strane kad smo došli tamo u kaminu je bila hrpa spaljenih dokumenata. Sve što je rečeno u medijima, ja to tumačim kao kad se utopljenik hvata za slamku”, zaključuje pa poziva Vidoševića na detektor laži, ako je potrebno.









Inače, Vidoševićev skriveni bunker nalazio se u vili na zagrebačkom Gornjem Prekrižju. Nije bio ucrtan u građevinske knjige, a do njega se dolazilo tajnim prolazom iza ogromne police s knjigama u dnevnom boravku.

U konačnici, u istom je bilo pohranjeno više od 500 slika, 30 amfora, zbirke stakala, skupocjene stare knjige, unikatne karte i slično.