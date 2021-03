PROGOVORIO BIVŠI AGENT UDBE: Objasnio postojanje ’Udbe u Udbi’, no oko djelovanja iste danas, još uvijek postoje opreke

Autor: M.V.

S pandemijom koronavirusa čitavo društvo upalo je u kolektivnu paranoju, a s istom je na površinu isplivalo dobro staro nepovjerenje, a glavni uzročnik istog tajne su mreže za koje se sumnja ili pak zna da postoje, a čije je djelovanje, shodno tome, tajno.

Na velika vrata tako je ponovno ušla Udba pa je bivši agent iste, Željko Kekić Pauk za za Večernji list

pojasnio novo, ali i staro značenje te pritajene neformalne mreže. Jedni je naime smatraju utjecajnim miljeom kojeg su formirali pripadnici obavještajnog sustava bivšega komunističkoga režima, a za druge je pak mreža koja zakulisno nadzire i usmjerava sve važne procese u državi.

Kekić Pauk govori kako se Udba u njegovo vrijeme bavila kažnjavanjem zločinima protiv Ustava. “Ako ste pjevali zabranjenu pjesmu, što je bilo zabranjeno nižim pravnim aktima, normalno da ste bili protiv režima, a osobito ako ste išli raditi protiv režima. Mi smo bili produžena ruka partijske vrhuške i provodili smo točno ono što je zakonom bilo zacrtano. Na kraju krajeva, ništa drukčije od Udbe nisu danas ni ruska, njemačka ili američka služba, kojima likvidacije ni sada nisu strane”, rekao je pa dodao kako Udba nikada nije zlorabila ili prekoračila svoje ovlasti jer iste su bile zacrtane u svim dokumentima i koji su bili odobreni od organa vlasti.

“Nije Udba mogla ni približno to raditi na svoju ruku, to je bilo jako strogo kontrolirano s više segmenata, vi ste stalno imali Udbu u Udbi, iznutra premreženu kadrovima koji su bili odani režimu više od prosjeka, i jednostavno je bilo nemoguće nešto napraviti a da vrh to ne zna”, tvrdi.









Ipak, Udba ima negativnu konotaciju u društvu, no, istina je, kako govori Kekić Pauk drugačija. Dodaje dalje kako je ta mreža u svojoj povijesti imala dva razdoblja, prije i poslije pada Aleksandra Rankovića. Nakon njega, Udba je navodno razmišljala nacionalno.

Negativnu konotaciju Udba ima, kako pojašnjava povjesničar Tvrtko Jakovina, zbog rada društva koji nije do kraja transparentno pa tu nastaje prostor za razvoj fascinacija tajnim službama. One onda dobivaju mitske razmjere, nadnaravne moći i uvide koje drugi nemaju. Govori potom kako se pokazalo da što je društvo opterećenije prošlošću na negativan način, to je fascinacija tajnim službama veća. Takva fascinacija, pojašnjava, postoji u društvima koja nisu do kraja transparentna, koja nemaju povjerenja u temeljne institucije.

“Udba je onda u našoj interpretaciji društva i takvog gledanja na svijet postala živa i 30 godina nakon što je država koju je štitila prestala postojati”, rekao je.









On pak smatra kako je nerealno očekivati da je tajna služba nešto što vodi i usmjerava svijet. “Ta opsesija agentima je pogrešna jer je društvo jednostavno puno teže upravljivo, puno kompleksnije, puno je više utjecaja no što bi to mogla ipak ograničena služba koja ima konfliktne interese, koja supostoji s tolikima koji su zainteresirani za brojne stvari u društvu da bi mogla upravljati svijetom, a sasvim sigurno ne 30 godina nakon što ondašnje države više nema”, zaključuje Jakovina.

Ipak, s njim se ne slaže jedan od najistaknutijih hrvatskih proljećara i studentski vođa iz 1970-ih, Ivan Zvonimir Čičak. On govori kako su udbaši danas stari ljudi koji imaju 70 godina, no isti ti ljudi koriste svoje znanje i tehnologiju pa “danas imaju stanovite utjecaje kroz vlastite potomke, nasljednike i prijatelje koji sada vladaju”, zaključio je.