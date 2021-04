PROGOVORILE KOLEGE MAMIĆEVIH OSJEČKIH SUDACA! Jedan detalj posebno im je šokantan: To naprosto nema logike

Autor: Iva Međugorac

Osječki sudac Zvonko Vekić sve do ‘slučaja Mamić’ široj javnosti bio je relativno nepoznat, no daleko više od sudskog procesa u zvijezde su ga vinule Mamićeve prozivke, koje posljednjih dana ne prestaju.

U Osijeku je Vekić poznat kao uskočki sudac koji je imao šanse postati predsjednik tamošnjeg Županijskog suda, a po nalogu bivšeg ministra pravosuđa SDP-ova Orsata Miljenića tijekom 2012. godine i jest obnašao tu dužnost.

Inače je i prije Mamića vodio niz većih sudskih procesa, a osim što je sudio u slučajevima korupcije upravo je on presudio Vladimiru Milankoviću ratnom zapovjedniku policijskih snaga na Banovini za ratni zločin počinjen početkom devedesetih. Osudio je i požeškog poduzetnika Vladu Zeca u aferi Kamen Ingrad, a u Osijeku je poznat i po najvišoj ikad izrečenoj kazni pefodilu koji je seksualno zulostavljao svoju kćer, a kojega je osudio na 27 godina zatvora.

Osječki suci u šoku: ‘Nismo imali posla s istim čovjekom’

Znajući za sve njegove ranije slučajeve na osječkom Županijskom sudu šokirani su Mamićevim prozivkama te kažu kako u sve što bivši gazda Dinama piše teško mogu povjerovati.

"Vekić je bio strah i trepet našeg suda, on je slovio za jednoga od najstrožih sudaca. Ako je samo dio onoga što Mamić priča točno mi onda nismo imali posla sa istim čovjekom, svi smo u nevjerici, ali o ovoj temi je na sudu zabranjeno govoriti, premda je ona još uvijek aktualna i o njoj se po kuloarima na veliko raspravlja", komentira naš sugovornik s ovog suda te napominje kako zavidnu karijeru ima i sudac Darko Krušlin.









Krušlin je vodio najosjetljivije slučajeve

On je naime najmlađi kazneni sudac na osječkom Županijskom sudu. ‘

‘Mi ga ponajemo kao velikog stručnjaka, kao kolega je bio i više nego korektan, kao sudac je radio prilično izravno, nije dopuštao izmrdavanja, ili odugovljačenja, on je čak i Mamiću prijetio novčanim kaznama i izbacivanjima iz sudnice kada bi pretjerao sa svojim nastupima. Tijekom cijelog procesa govorilo se da vodi računa o tome da ne ostavi prostor za to da se može reći kako se radi o montiranom procesu, a onda se prema Mamićevim riječima s njim sastajao. To je zaista konfuzno, konfuzno nam je i to što Mamić tvrdi kako je sucima davao novac, a on je u Osijeku na našem sudu osuđen na zatvorsku kaznu, to nema logike”, smatraju u Osijeku te podsjećaju na poznati Krušlinov slučaj, odnosno aferu Sibinj kada je umirovljenom generalu Kruljcu izrekao godinu dana zatvora uz nadooknadu štete državi od 67.459 kuna preinačeno u rad za opće dobro.

”Ma on vam je bio poznat kao sudac kojemu idu teški, osjetljivi slučajevi, presude koje je odbijao Vrhovni sud, pa recimo on je izrekao zatvorske kazne lažnim invalidima Domovinskog rata, pod njegovim predsjedanjem izrečena je najviša kazna u povijesti našeg suda zbog zbojstva odvjetnika Luje Madvidovića, tada je Roberta Rubića osudio na 40 godina zatvora”, prisjeća se naš sugovornik. Što se pak tiče suca Ante Kvesića on je sudačku karijeru počeo još 1991.godine kada je pokojni Žarko Domjan kao predsjednik Sabora potpisao njegovo imenovanje, do tada je bio općinski javni tužioc u Osijeku. Uz Domjana odluku je potpisao i Ivan Vekić, ratni ministar policije koji je tada bio predsjednik društveno-političkog vijeća Sabora. Kvesić je jedno vrijeme radio u osječkom Općinskom državnom odvjetništvu s kjojega je doispio do pozicije suca Kaznenog odjela Županijskog suda u Osijeku.