PROGOVORILA MAJKA CURE IZBAČENE S AKADEMIJE! Ovo je detalj kojeg nitko ne spominje: Što se točno događalo u noći kada se plesalo Užičko kolo?

Autor: Iva Međugorac

Užičko kolo koje se plesalo sredinom srpnja na zabavi u krugu Policijske akademije Josip Jović u Zagrebu uzrokovalo je lavinu reakcija javnosti, no nakon što je u medije “procurila” sporna snimka, dogodio se i momentalni krah policijske karijere mlade polaznice Jennifer. No, s drkaonskom kaznom ne slaže se njezina majka koja se na društvenoj mreži raspisala o spornoj snimci i sada putem peticije traži pravdu za svoju kćer.

A ovako je, prema riječima majke, izgledala kobna noć u Akademiji.

”U večernjim satima 15. srpnja 2021., polaznici su slavili završetak kontaktne obuke i odgojitelji koji su taj dan bili u službi dali su im dopuštenje za isto. Čak, štoviše, produžili su im feštu za 2 sata duže. Osoba koja je puštala muziku, vjerojatno je pustila i nesretno Užicko kolo. Taj je dan na Akademiji bilo prisutno oko 370 polaznika i dobar dio njih je bio i na toj proslavi. Kako su djeca željela imati uspomenu od te večeri, Jennifer je zamolila kolegu da je snimi i da joj pošalje snimku, što je on i učinio. Jennifer je snimku objavila istu večer na Instagramu oko 23:30 sati i obrisala je nakon 15 minuta. Te večeri nitko od nadređenih nije joj se javio zbog objave. Te večeri nitko od nadređenih nije ni pokušao reagirati da zastavi proslavu ili izvođenje Užickog kola”, kaže majka izbačene djevojke te dodaje kako ju je narednog dana, odnosno u petak u popodnevnim satima, kada je bila na putu za Našice kontaktirana od nadređenih.

Za istinu se bori majka

Tada je dobila zapovijed da se do 16:30 mora vratiti na Akademiju, što je ona i učinila.

”Otprilike u to vrijeme, kada je ona dobila zapovijed da se vrati, mediji su objavili snimku. Nakon razgovora s nadređenima, dobiva Rješenje o isključenju, uz popratne riječi ‘Nadam se da nećeš biti drska i bezobrazna da se žališ’. Ona nije bila, jer bila je samo prestrašeno i zastrašeno dijete… No, ta gospoda su zaboravila da to dijete ima mamu… I nisu računali da će mama pokrenuti lavinu… Jennifer je bila od ponedjeljka do jučer ponovo na Akademiji, dala je iskaz, a žalba se piše… Samo iz razloga što sam ja pisala mailove kome god je trebalo i borila se za istinu. Zašto peticija? Zato što im ne vjerujem ništa…

Zašto nitko nije prekinuo kolo?

Zato što mi je osobno ravnateljica u ponedeljak obećala da će izjava za medije od strane MUP-a ići nakon razgovora s Jennifer. Pustili su je dok je Jennifer bila u autobusu za Zagreb u ponedeljak! Ne vjerujem im i jer se ime osobe koja je snimala nigdje ne spominje. Ne vjerujem im jer štite osobu koja je video dala medijima i moju kćer optužila za isto. Ne vjerujem im jer u toj istoj akademiji je sustav unutar sustava i štite samo svoje guzice kao i rodbinsko-kumske veze”, kaže nadalje razočarana majka koja je uz to postavila niz pitanja na koje zahtjeva odgovore pa je tako uz ostalo zanima kako se moglo dogoditi da se uopće takva situacija dogodi u prostoru Akademije dok su na snazi posebne mjere školovanja zbog koronavirusa.

Nije joj jasno ni zašto nitko nije prekinuo proslavu kod izvođenja Užičkog kola, kao ni tko je dojavio nadređenima da je njena kćerka snimku objavila na Instagramu. A na koncu pita se ova žena tko je još posjedovao snimku i s kojim ju je ciljem plasirao u medije. Između ostalog, kaže, nigdje se ne spominje osoba koja je snimala sporni video.

Još su samo djeca…

"Da, ona je kriva što je objavila to na Instagramu i to je neosporno. Ali snimak je obrisala, priznala krivnju i činjenica je da u tome nije bilo niti namjere da se našteti akademiji, niti MUP-u. Svi oni su krivi što su slavili završetak jednog poglavlja u svom životu, uz kolo, koje većina vas pleše po svatovima, feštama itd.. Zaboravljate da su oni još samo djeca.. I to djeca koja su 18 mjeseci život živjela na škrge.. Ja osobno samo želim da se sazna pravi krivac za ovo,a moja kćer je naučila u kakvom svijetu živimo, nažalost na težak i grub način. No, neću dozvoliti da sav trud i žrtva padnu u vodu jer nekome odgovara tako. Idem do Boga ako treba da dokažem istinu! Neću odustati dok se ne sazna krivac… A sutra bi na mjestu moga djeteta, moglo biti i vaše.. Ne zaboravite to", zaključuje svoju priču majka djevojke koja je izbačena iz Akademije.









Policijsku akademiju zamolili smo za reakciju na izjave majke, no ništa nam nisu odgovorili.