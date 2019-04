Progovorila bivša radnica Hrvatske pošte! Što se daleko od očiju javnosti odvija u moćnoj firmi

Autor: Dnevno

Ponukan reakcijom Hrvatske pošte na njegove prozivke, saborski zastupnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić odlučio je s javnosti dijeliti prikupljena iskustva djelatnika ove tvrtke, a njegovu prvu objavu u potpunosti prenosimo.

“Pročitajte kakvi su radni uvjeti u Hrvatskoj pošti danas:

Naime, BILA sam zaposlena u Hrvatskoj pošti do prije par dana. Bila sam pod ugovorom i rekli su mi da je teško da mi daju ugovor za stalno, jer da tako oni funkcioniraju, samo sa produžavanjem ugovora.. prihvatila sam. Pri zapošljavanju dobila sam podužu listu “ciljeva” koju moram ispuniti kako bi zadržala radno mjesto. Nakon pola godine u pošti, dobila sam ugovor na još 6 mjeseci, jer sam uspjela nešto od ciljeva napraviti, s time da sam nudila ljudima dopunsko zdravstveno, evo tv i tomato tarife, dok je posao koji se mora svakodnevno obaviti čekao, jer, eto, ja sam morala nuditi ljudima, kao i moje kolegice. Ako slučajno nisam ponudila jednoj osobi nešto od naših usluga, sljedeću minutu bila sam kod šefice na razgovoru te sam slušala prijetnje otkazom. Sada, nakon godinu dana, mislila sam da ću opet potpisati ugovor na pola godine, ali eto iznenađenja, šefica mi kaže: radiš još tjedan dana, jer eto, nisi ispunila ciljeve koje si trebala. zapravo, ispunila si više od pola, ali to nije dovoljno, treba barem 80% toga napraviti da bi ostala raditi u pošti. Uz sve to, šefica mi je dodala kako oni traže prodavače i one koji će dati dobit pošti. Da se vratim na početak, ja sam dobila u ciljevima 6 dopunskih zdravstvenih osiguranja, 12 evo tv-a, 9 tekućih računa, 80 000 kn maloprodaje, 5 Tomato tarifa za mobitele, diners kartice i slično. Živim u gradu od 6000 stanovnika. U poštu dolaze isti ljudi svaki dan i nemaš kome “uvalit” dopunsko ili evo tv jer ako netko ne želi, neće napraviti. Otkazi dijele kao od šale, jer nam netko iz fotelja određuje kako ćemo raditi, tko očito nikada nije probao raditi na šalteru i ne zna kako je kad netko radi teror nad tobom i svaki drugi dan prijeti s otkazom. Što je to postala “Hrvatska” pošta? Mjesto gdje se šalju pisma i paketi ili mjesto di se ugovara dopunsko osiguranje? Prošle godine u 12 mjesecu, svi djelatnici Hrvatske pošte morali su ostvariti barem jedno dopunsko osiguranje, jer pošta ima ugovor sa Croatia osiguranjem. Šalterski službenici su to uspijeli napraviti, a Hrvatska pošta dobila milijun kuna od Croatia osiguranja. Dali su to djelatnici osjetili na plaći? Nisu. Niti lipe. Gdje su otišli ti novci…. možda su se zato kupili novi automobili onima koji sjede u foteljama.. a nama običnim smrtnicima jedva plaća od 4500 kn.”