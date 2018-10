PROGNOZA DO KRAJA TJEDNA: Iznenadit ćete se kakav vas temperaturni šok očekuje

Pretežno sunčano bit će u srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ujutro će biti mjestimične magle. Uz slab vjetar, jutro će biti malo toplije od današnjeg, a najviša dnevna temperatura viša od 20 °C, uglavnom između 21 i 24 °C, javlja HRT.

Prijepodne se možda pojavi i pokoja kap kiše u središnjoj Hrvatskoj. Poslijepodne će biti uglavnom suho i djelomice sunčano, uz najvišu temperaturu između 18 i 20 °C.

Malo kiše može pasti i u Gorskom kotaru te na sjevernom Jadranu, osobito prema otvorenom moru. Ujutro po gorskim kotlinama bit će mjestimična magla, a danju posvuda promjenljiva naoblaka uz sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na sjevernom Jadranu ujutro bura, zatim istočnjak i jugoistočnjak. Najviša temperatura zraka bit će od 16 do 20 °C, na Jadranu između 21 i 23 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, prema otvorenom moru ponegdje i jak, uz malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti iznosit će od 10 do 12 °C, na moru između 15 i 18 °C, a najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 25 °C.

Toplo će biti i na jugu Hrvatske, uz pretežno sunčano vrijeme i najvišu temperaturu zraka uglavnom 24 ili 25 °C, dok će temperatura mora biti 21 °C. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, ujutro uz obalu bura.

Trend visokih temperatura nastavit će se i za vikend. Uglavnom suho i većinom sunčano bit će u kopnenom području. Najviša temperatura bit će i dalje oko 20 °C pa i malo viša, a ni jutra neće biti odviše hladna. Od vikenda bit će ponovno oblačnije, osobito u nedjelju uz povećanje vjerojatnosti za mjestimičnu kišu.

Na obilje sunčanih sati sljedećih dana valja računati i na Jadranu uz najvišu temperaturu zraka uglavnom između 23 i 25 °C. Puhat će slab i umjeren istočnjak i jugoistočnjak, u petak sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu bura, tijekom vikenda mjestimice i jača, osobito u nedjelju, kada ponegdje može pasti malo kiše.