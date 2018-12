PROFESOR NEĆE OSTATI BEZ POSLA: Objavljen nalaz prosvjetne inspekcije

Autor: dnevno.hr

Profesoru strojarstva čakovečke Tehničke škole Franji Dragičeviću neće biti uručen otkaz ugovora o radu zbog prošlotjednog incidenta s dvojicom 16-godišnjih učenika. Dragičević je dobio samo upozorenje i u slučaju da se incident ponovi, mogao bi dobiti otkaz.

Upravo je objavljen nalaz prosvjetne inspekcije, koja je u Tehničkoj školi Čakovec proteklih dana obavljala službeni izvid.

U izvještaju, između ostalih stoji, da škola nije iskoristila sve zakonske mehanizme da bi spriječila incident. Kao što je poznato, do incidenta je došlo nakon što su učenici ometali nastavu i gađali kredama prema profesoru, koji je odreagirao nasrtajem na njih.

Anonimni učenici tvrdili su da je profesor Dragičević prvo gurnuo, a potom uhvatio za vrat i udario po glavi jednog učenika, a drugog je najprije ošamario nekoliko puta te s maltretiranjem nastavio u svom kabinetu. Učiteljeva priča je drukčija: nikakvih udaraca nije bilo; sve su to, tvrdio je, objede.

“Tog malca sam nogom odgurnuo, ali nisam udario, zatim sam ga primio za rame, nikakav šamar, to su objede. Onda je on spomenuo drugog učenika koji ima punu torbu kreda, da je on taj koji sve profesore gađa… Tada sam tog učenika zgrabio i sprašio u kabinet. Uzeo ga za rame i gurnuo, nekoliko puta pritisnuo rukom o glavu, održao mu temeljito predavanje (profesor tu pokazuje kako je pritisnuo rukom glavu učenika, op. a.). To je bilo to” ispričao je prije tri dana Jutarnjem listu Franjo Dragičević, optužujući sustav koji ne štiti zaposlenike u školama.

“Vjerujte, ja nemam drugoga rješenja, sustav mi je zavezao ruke i biju me. Biju me iz školskih klupa, biju me roditelji, oni iz ministarstva, županije… “rekao je profesor, dodajući “Kada bih morao, opet bih to napravio. Sram me što sam morao… “

Na konferenciji za novinare ministrica obrazovanja Blaženka Divjak daje izjavu na temu slučaja u Čakovcu te najavljuje akcijski plan za sprječavanje nasilja u školama.

“To je jedino pravo rješenje. Sve ostalo ne bi bilo pametno” komentar je profesora Dragičevića koji traži promjene u sustavu u cilju zaštite zaposlenika u školama.

Traži da se napad na prosvjetare tretira kao napad na službene osobe, piše Jutarnji.list.