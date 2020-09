PRODAJE JABUKE ZA SAMO TRI KUNE! Slavonac osmislio fantastičnu ideju: Ovo morate doživjeti

Autor: dnevno.hr

Đakovački voćar Marijan Bakula vlasnik je jedinstvenog voćnjaka, samoposluge. Tri godine za redom, posljednjeg tjedna u rujnu ili prvoga u listopadu kupci imaju mogućnost biti berači kvalitetnih jabuka poo simboličnim cijenama. Dok se u supermarketima jabuke nude za desetak kuna, Bakula će svoje voćke prodavati po cijeni od tri kune, a postoji šansa da se cijena krajem berbe spusti.

“Lani su kupci urod s 800 stabala jabuka pobrali za doslovce dan i pol, a po cijeni od 2 i 2,5 kune, ovisno jesu li jabuku brali ili kupili s tla, no voće je toliko brzo išlo van da nije imalo ni vremena pasti na tlo. Dio sam jabuka prošle godine dao i za kunu, no ove jeseni idem s jedinstvenom cijenom od tri kune. Jer lani, kada sam sve izmirio, ostalo je čiste zarade 1500 eura, a proizvodnja traži svoje, zaštitu, prskanje i dr. K tomu, do mene je došla informacija da bi država zaštitila to voće cijenom od četiri kune”, ispričao je ovaj osebujni voćnjak za Glas Slavonije.

Njegov voćnjak nalazi se u blizini benzinske postaje prema Satnici Đakovačkoj te se prostire na jednom hektaru zemlje. Ovom inovativnom idejom Bakula je ujedno riješio problem radne snage.

“Prošle je godine u mome voćnjaku ubrano 15 tona voća. I ove godine voćnjak je vrlo pristojno rodio”, kaže Bakula te dodaje da vodi računa i o tome da je ovo prva korona berba pa najavljuje dezinficijense, rukavice i maske na ulazu te njegove vrećice.

“Pogoduje što je to posao na otvorenome. Do nove samouslužne berbe bit će gotova i drvena čeka – vidikovac u voćnjaku. S nje, kao najviše točke ovdje, puca odličan pogled na Đakovo, a kupci će tu moći besplatno popiti i kavu u našem aranžmanu”, najavljuje Bakula.