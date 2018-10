Procurio popis klijenata elitnih prostitutki: HDZ-ovci, SDP-ovci, ministri, sportaši

Organiziranje elitne prostitucije te uloga nekadašnjeg zamjenika ravnatelja policije, a danas HDZ-ova potpredsjednika Sabora Milijana Brkića u istrazi oko iste ne prestaje puniti medijske stupce, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. Riječ je o slučaju za koji je prije sedam godina donesena presuda na Općinskom kaznenom sudu, a u kojega je involviran Nebojša Perunović zvani Pančo, poznat i kao maser u našim brojnim sportskim klubovima i reprezentacijama, koji je prema presudi dobio dvije godine zatvorske kazne, uvjetno pet, te je bio primoran vratiti protupravnu imovinsku korist u iznosu od 100.000 kuna.

Sara Sikirić dobila je šest mjeseci zatvora, odnosno dvije godine uvjetno te joj je oduzeto 25.500 kuna. Nedugo potom priča koja je prštala s naslovnica pala je u drugi plan, da bi se ovih dana ponovno probudila iz zaborava nakon što je Nacional otkrio detalje službenog policijskog spisa iz istrage o elitnoj prostituciji u okviru koje su kriminalnom miljeu otkrivane informacije da su protiv njih pokrenute istrage. Prema dosjeu, i napisima Nacionala, informacije je dojavio upravo Brkić, koji se danima od svih navoda ograđuje.

Policija je osumnjičene u spornoj seks aferi nadzirala mjesecima, a kada je razotkrivena afera najvećeg lanca elitne prostitucije u Hrvatskoj, mediji su progovorili o tome da su navodni akteri u tome lancu i brojne osobe s javne scene. No, pošto je suđenje bilo zatvoreno za javnost, u medije je doplivalo tek nekoliko imena. Seksualne usluge po cijeni od 500 eura naviše pružale su djevojke poznate široj javnosti, a u javnom prostoru spominjala su se imena Simone Gotovac, Isabelle Kim Popović te Maje Morales, ali i samih optuženica Sare Sikirić i Marike Tomljanović-Kiprijanovski, protiv kojih se vodio razdvojeni postupak, s još nekoliko takozvanih procesa. Prema onome što se u javnosti pisalo prostitucija se odvijala u prostorijama salona za masažu Perunićeva kluba, ali dakako i u hotelima, stanovima i na neizostavnim jahtama. Dio zarade išao je Perunoviću, a sve se odvijalo na dobrovoljnoj bazi. Među klijentima, spominjali su se austrijski poduzetnici, bogati Rusi, moćni poslovnjaci koji su po seksualne usluge stizali s daleke Ibize na Jadran zbog seksa sa starletama i poznatim manekenkama. Jutarnji list pisao je i o našem košarkašu Toniju Kukoču koji je također bio jedan od korisnika usluge, ali on se kasnije od svega toga ograđivao. Iskaz policiji dala je i Simona Mijaković, tada Simona Gotovac.

”Točno je da su me on(Pančo) i još neki ljudi nudili raznim biznismenima, slali na večere i nagovarali na štošta, ali nisam bila prostitutka koja je spavala s klijentima na noć za sto ili više eura. To su laži. Priznajem da sam bila naivna, sad ću vjerojatno ispasti i glupa, ali bila sam potpuno sama i željela sam pronaći nekog uspješnog muškarca koji bi me zavolio kakva jesam. Umjesto idealne ljubavi, doživjela sam košmar iz kojeg ne mogu pobjeći već danima”, govorila je u to doba Simona. Usluge Pančinih djevojaka navodno su rabila dva šefa HDZ-a, ministri, jedan gradonačelnik, poznati doktori i jedan sudac koji je dotičnom navodno uoči početka sudskog procesa rekao: ”Mene ne spominji, molim te”. Među klijentima našlo se navodno ime i jednog poznatog zagrebačkog političara, a njegovi gosti bili su i poznati SDP-ovci.

O seksualnim sklonostima hrvatskih političara i estradnjaka u više se navrata javno progovaralo, a da je to izuzetno atraktivna tema svjedoči i serijal knjiga koje potpisuje samozatajna manekenka Izabela D.

U jednoj od njih između ostaloga navodi primjere odlazaka u Opatiju s političarima za iznos od 1500 eura na dan, a prema napisima iz ove knjige nerijetko se po Jadranu organiziraju i orgije za renomirane pripadnike sportske scene, ponajviše nogometaše. Manekenke, kojima nisu dostatni sitni honorari od 500 kuna za reviju podvođene su bogatašima koji za nekoliko sati zabave plaćaju i do 10 tisuća kuna. ”Moja frendica Pipi ljetos je išla u Opatiju s pomoćnikom gradonačelnika. On je slab, kaže, do pojasa impotentan, od pojasa prepotentan. Onan barbarin. Ali joj je bogami platio 1500 eura po danu, nije ni trepnuo kad mu je zveknula tarifu. Zna to, znači, biti super posao. Najbolji sponzori su gospoda. Nekad bi im vrijedilo i platiti. Kud ćeš bolje”, stoji u knjizi manekenke Izabele.

Svojedobno je hrvatska javnost svjedočila privođenju vlasnika modne agencije Kristina Ivice Jurišića zbog podvođenja pet djevojaka iz Dubrovnika, Splita i Zagreba, a dotični je ujedno i kažnjen uvjetno s godinom dana zatvora na rok kušnje od tri godine zbog podvođenja. Među Jurišićevim klijentima, prema tadašnjim medijskim napisima nalazio se jedan poznati splitski biznismen, a zanimljivo je spomenuti kako je bio uhićen zajedno s dubrovačkim HDZ-ovcem Marijem Šačićem.

Djevojke koje su podvođene odlazile su u jahte i hotele. A cijena usluge iznosila je i do 7500 kuna, ovisno o platežnoj moći klijenta. Za te usluge dotični je uzimao proviziju od 20 posto. Navodno su u to doba najveći pritisci prema policajcima išli od strane političara, i splitskih tajkuna, jer na sudu se trebala pojaviti nekolicina istaknutih biznismena i ljudi iz svijeta politike. U Zagrebu je, tvrde upućeni, posebno razvijena gay prostitucija, a većinu poznatih dama i gospode moguće je imati po cijeni do tisuću eura, ovisno o imenu. Gay prostitucija je skuplja za 30 posto, a u muškoj elitnoj prostituciji najbolji su platiše političari. Spomenuta Isabella otkrila je u serijalu knjiga kako iza paravana visoke mode cvatu poslovi vezani uz prostituciju.

”Pjevačice koje ne mogu živjeti od pjevanja, manekenke koje ne mogu živjeti od revija, glumice koje od tarife za epizodu u epizodi sapunice ne mogu kupiti ni potpetice od cipela, ipak žive sjajno i blještavo i luksuzno. Kako? Svi znamo kako. Njima je core business ‘kruh sa sedam kora’. Jebu se za lovu u mraku, da bi sjajnije izgledale na svjetlu. Kad čuješ pjevačicu kako reve, a ‘zvijezda je u usponu’, znaj, njena zvijezda nije u padu – ona nikad nije ni postojala. To samo maheri, mangupi, menadžeri, impresariji, vlasnice agencija reklamiraju svježe meso, baby beef. Što više slika po novinama, veća cijena. Što veća cijena, više zadovoljstva. Više cipela. Više Swarovski kristala. Više eura. Jasno kao dan”, jedan je od ulomaka iz Isabelline knjige.