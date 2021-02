PROCURILI RAZGOVORI IZ AFERE STEČAJ: ’Svaki put kad bumo radili ćemo malo više uzeti… Prikazat ćemo troškove veće nego imamo obveze’

Autor: Matea Vidić

Zbog sumnji o stečajnom kriminalu, Uskokovi istražitelji tajno su prisluškivali suca Trgovačkog suda Mihaela Kovačića, njegovu suradnicu Aleksandru Mažić, te dvoje stečajnih upravitelja Branka i Ivu Petanjek, javlja Telegram. Podsjetimo, sam sudac i 12 osumnjičenika uhićeni su za izvlačenje više od 30 milijuna kuna iz stečajnih postupaka.

U razgovoru kojeg donosi Telegram, vidljivo je na koji način je ta afera funkcionirala. Na samu Staru godinu naime snimljeni su stečajni upravitelj Branko Petanjek i njegov pomoćnik. Razgovaraju naime o prodaji nekretnine jednog stečajnog dužnika, a Petanjek to vidi kao odličan izvor novaca.

“Al moramo najprije platiti režije koje opterećuju tu nekretninu”, govori suradnik, no ovaj odgovara: “Ma k…. bumo platili…više ništ’. Nek ide u p…. materinu. Nek sve zblokiraju. Mislim, spremit ćemo te novce na račune i nek’ se oni j… s tim. Kakve režije, čije režije?!”.

Ipak, pomoćnik ga uvjerava da se režije moraju platiti pa mu Petanjek govori da uzme i viška, no viška nema.

“Malo ćemo viška uzeti p…. mu materina na ime toga. Uzet ćemo za najam nekakve garaže, ak’ ti treba. Sto eura ili hiljadu eura”, govori Petanjek koji nastavlja: “Svaki put kad bumo radili ćemo malo više uzeti, po hiljadu dvije eura više u diobu. Prikazat ćemo troškove veće nego imamo obveze”.









Ne brine se previše jer govori, njegov Miha (sudac Mihael Kovačić op.a.) te će troškove priznati. Ipak, upozorava ga pomoćnik, mora imati račune za troškove.

U još jednom razgovoru kojeg vodi s kupcem nekretnine koju želi prodati izravnom pogodbom, no plan mu propada. Govori tada kupcu: “J… me sutkinja i ovi iz državnog odvjetništva koji traže da se javno oglasi prodaja i ne žele spustiti cijenu. U Zagrebu s ovim sucem to bi drugačije išlo, ali ovdje ne mogu ništa napraviti”, zaključuje.

Inače, sudac kojeg zovu “Miha”, “gazda” pa čak i “šefe”, zahtijevao je sastanke s osumnjičenicima, a oni su na svaki došli. Navode istražitelji kako su se sastajali u restoranima, u uredu Ive Petanjek, u sučevoj vikendici, a na sastanke je dolazila i Vlasta Jagarčec Vajda za koju se sumnja da je vodila tvrtke preko kojih se prao novac.









No, osim toga, značajan je i sučev razgovor sa suradnicom Aleksandrom Mažić čijoj je majci sudac ugovorio statički pregled kuće u Sisku nakon razornog potresa. Mažić ga je nazvala prestrašena da se radim o “onima zločestima”. Istražitelji time zaključuju kako je ista bila upoznata da rade kaznena djela.