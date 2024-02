Procurili detalji ministričina druženja s tajkunom: U HDZ-u se love za glavu i ponavljaju tri riječi

Autor: Iva Međugorac

Ima li kraja, riječi su to koje i unutar HDZ-a izgovaraju pojedini članovi koji smatraju da je premijer Andrej Plenković sam sebi kriv za dobar dio afera kojima se kontaminira i njega, i vladajuću stranku i to zato što se okružio nekompetentnim ministrima sklonim aferama.

Da se u Plenkovićevim redovima doista nalazi vojska aferaša možda je vidljivo i iz 30-tak ministara koje je bio primoran ispratiti, no lako za one koji su otišli, Plenkoviću probleme sada predstavljaju oni koji su ostali, a tu se među vodstvom vladajuće stranke ponajprije aludira na ministricu poljoprivrede Mariju Vučković koja je u Vladi ostala i nakon sve sile rekonstrukcija u sklopu kojih se zazivao njen odlazak.

Nije kažu u HDZ-u ni Plenković oduševljen svojom kolegicom Vučković, ali što da sada radi kad mu na vrata kucaju parlamentarni izbori uoči kojih puca pod pritiskom zbog udara kojega je proživio uslijed izbora glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. To je imenovanje po prvi put u povijesti Plenkovićeva upravljanja hrvatskom državom dovelo u pitanje njegovu opstojnost, i zato mu u tako turbulentnom razdoblju nije bila potrebna još jedna afera, ali tko Plenkovića pita i pita li se on išta uopće pitanja su koja se nameću i nakon prošlotjednog priznanja ministrice Vučković da je bila gošća na druženju koje je u urbanoj vili Vivyan u zagrebačkim Gajnicama organizirao poznati slavonski poduzetnik Jerko Janković vlasnik tvrtke Euro Janković Đakovo.

Situacija je poprilično problematična

Da je situacija u najmanju ruku problematična naslućuju se i iz napisa Nacionala u kojima se tvrdi da je Ministarstvo poljoprivrede obrtu i Jankovićevim tvrtkama pa i tvrtki njegova sina dodijelilo oko 300 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je udruzi lovaca u kojoj je potpredsjednik dalo na gospodarenje veliko lovište dočim je udruga osnovana. Janković je pored toga i na natječaju Hrvatskih šuma na kojem je sudjelovalo više od stotinu tvrtki na području šumarija prošao u najvećem broju šumarija pa se u skladu s time otvara pitanje je li ministričino sudjelovanje na ovoj fešti potencijalni sukob interesa.

Inače je Janković u svojem kraju poznat kao imućni tajkun zbog kojeg kako nam u šali kažu Slavonci možda i u Ministarstvu poljoprivrede zadnjih dana panično brišu poruke. Đakovčani koji Jankovića poznaju kao tipa široke ruke čude se ovim posljednjim napisima jer se on do sada nije pretjerano medijski eksponirao već se nastojao držati one da ostane bogat, a anoniman.

Teško to polazi za rukom Jankoviću otkako se povezao s damama iz ministarstva poljoprivrede s kojima nije partijao samo sredinom lanjskog prosinca, već su prema tvrdnjama upućenih ti susreti dosta česti, a na njima su nazočile i Dunja Đurinec i Renata Ojurović. Sve i da ministrica za susrete dviju kolegica s đakovačkim tajkunom ne zna, oni upućeni u tematiku postavljaju pitanje postoji li provizija kod svakog sklopljenog ugovora i dijeli li se ona među visokorangiranim djelatnicima i djelatnicima ovog resora i zna li ministrica za potencijalno postojanje iste.

Poljuljani odnosi u Ministarstvu

Za što ministrica zna za sada nije poznato, ali treba reći da za dobar dio svojih sugrađana Janković ništa nije kriv, figurativno kažu da dere gdje može i dokle može jer se naprosto dobro snašao zahvaljujući tome što se povezao sa mnoštvom uhljeba i stranačkih podobnika koji su državni proračun shvatili i kao svojevrsni privatni bankomat što bi se sada moglo obiti o glavu premijeru Plenkoviću koji je nedavno jedva preživio prosvjede poljoprivrednika.









Dugo se već govori i o tome kako bi u idućoj Plenkovićevoj vladi kada i ako je uopće sastavi na mjesto ministrice Vučković mogao stići državni tajnik Tugomir Majdak, mada se navodno toj poziciji nada i utjecajna Ličanka Renata Ojurović koja je blisko surađivala i sa bivšim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem. Mnogi izlazak ovih detalja o privatnim druženjima djelatnika Ministarstva povezuju i sa navodnim sukobima i nesuglasicama, koji zajedno s nepovjerenjem već neko vrijeme vladaju Ministarstvom poljoprivrede.

Kakvi god da su odnosi u ministarstvu ova afera koja tek niče zasigurno ne ide u prilog premijeru Plenkoviću koji je jednom nogom već zakoračio u kampanju što nije iznenađujuće kada sve ukazuje na to da bi se parlamentarni izbori uistinu mogli održati već u svibnju. Do tog će se svibnja Plenković vrlo vjerojatno morati suočiti ne samo s potencijalnom aferom ministrice Vučković, već i sa sve izglednijom aferom u koju je poprilično izravno involvirana njegova ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Plenković nervozan

Dodaju li se tome svi oni koje bi sa sobom moglo povući i silne poruke koje su zadnjih dana zabavljale naciju jasno je da je Plenković nervozan jer s jedne strane ogromna očekivanja od njega ima stranačka mašinerija, a sa druge strane samo sa osvojenim izborima može graditi svoju daljnju poziciju i karijeru.









Nezavidan je to položaj u kojeg Plenkovića dodatno gura razjarena oporba koja nakon subotnjeg prosvjeda najavljuje dodatna okupljanja građana što ukazuje na buđenje socijalnih nemira, nemirni su i nezasitni predstavnici sindikata, ali i svadljivi predsjednik Republike Zoran Milanović dok se po kuloarima u isti mah spominju i unutarstranačke trzavice u njegovom HDZ-u u kojem Plenković još uvijek nije uspio oformiti mrežu svojih kadrova od povjerenja.

Jer da je ta mreža formirana tada vjerojatno na svoja pleća ne bi niti primao sve afere u kojima su sudjelovali njegovi ministri koji su ogolili Plenkovićevu najveću slabost odnosno nedostatak adekvatnih kadrova, što će se vjerojatno preliti i na iduću vladu koja bi prema najavama iz premijerovih redova trebala i morala biti reformska.