PROCURILA NOVA SNIMKA S BEROŠOM! Stižu novi detalji nevjerojatnog obračuna: Upletena misteriozna žena!

Autor: J.A.

Nakon što se jučer na Youtubeu pojavila snimka koja traje 5 minuta i 10 sekundi između ministra zdravstva Vilija Beroša i Dijane Zadravec danas je priča dobila nastavak.

Naime, procurila je još jedna snimka na kojoj se čuje uvod u snimanje telefonskog razgovora kojeg na YouTubeu nema. Na samom početku duže snimke čuju se neartikulirani zvuci, a onda nepoznati ženski glas koji šaptom kaže: “Samo ugasi zvuk, molim te.”

Nakon toga se čuje još i riječ “jedan”, što sugerira da se radi o pripremama za snimanje razgovora.

Duža snimka sugerira da je snimanje pripremljeno na sastanku Beroša sa suradnicima u Ministarstvu zdravstva, a u tom kontekstu treba podsjetiti da je on izjavio da on osobno taj razgovor nije snimao, ali da je s njime u prostoriji u tom trenutku bilo još 5-6 najbližih suradnika.

“Teoretski je vrlo moguće da je netko snimao”, izjavio je jutros Beroš.

Ostaje još otvoreno pitanje čiji se ženski glas čuje na početku duže snimke jer se čini da je ta osoba snimala razgovor. Beroš je kazao da je među 5,6 ljudi koji su bili na sastanku bila i njegova tajnica.

Također, postavlja se pitanje i čiji je glas na kraju snimke. Čini se da je Beroš taj koji govori – “Pošalji mi to”, no on je kazao da ne zna je li to on.

“Stvarno ne znam, ne sjećam se ni na što se odnosilo, tko da mi što pošalje”, rekao je danas.