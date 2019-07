PROCURILA NAJNOVIJA AFERA! Gotovo je! Gabrijela Žalac odlazi iz Vlade

Dok se hrvatska javnost propitkuje je li Gabrijela Žalac sljedeća koja odlazi iz Plenkovićeve vlade, nesretnu je ministricu stigla nova afera, koju će biti teško objasniti te koja bi je doista mogla stajati karijere. Naime, kako piše Telegram sredinom lipnja prošle godine Ministarstvo regionalnog razvoja kojim ona ravna raspisalo je natječaj za nabavu cjelovitog i funkcionalnog programskog rješenja informacijskog sustava za strateško plan iranje i uravljanje razvoja koje sadržava registar projekta, riječ je o nabavi procjenjenoj na 12 milijuna i 991 tisuću kuna plus PDV. Na natječaj se javio samo jedan ponuditelj, konkretnije zajednica koju su tvorile tvrtke Ampelos d.o.o. te InfoDom d.o.o. ponudili su isporuku traženog za 16.238.75 kn s PDV-om, a ministarstvo ponudu prihvaća. No, Ampelos je tvrtka sa samo jednim zaposlenikom, a godinmu prije imala je skromne prihode od 274 tisuće lkuna te dobit od 800 kuna, a svakako je spomena vrijedan podatak kako nemaju niti internetsku stranicu, te su ujz to 64 dana rpoveli u blkadi. Datum natječaja išao im je na ruku jer nešto ranije ne bi mogli dostaviti potvrdu da šest mjeseci nisu bilo blokirani, što je inače bio preduvjet za poslovanje s državom. Prihodi tvrtke u 2018-godini naglo rastu pa tako dobit doseže 910 882 posto, u godini prije natječaja tvrtka je godinu okončala s devet tisuća i 800 kn na računu, aliu nakon posla s Žalac imali su drastično više, odnosno 10 milijuna i 200 tisuća kuna. sve ovo na vidjelo izlazi svega par dana nakon što je DORH stopirao kazneni progon protiv ministrice, koja je Plenkoviću navodno zaprijetila da nema namjeru sama otići, pozivajući je da je on smjeni ukoliko smatra da ne radi dobro svoj posao, uz to, valja reći da se u djelu javnosti pojavila spekulacija kako bi iza Žalac mogao stati njen, vinkovački ogranak HDz-a iz kojeg neformalno najavljuju pobunu. No, ministrica Žalac na potporu svojih kolega iz rodnog kraja naišla je i onda kada je bez važeće vozačke dozvole u prometnoj ozljedila djevojčicu, a njeno se ime kroz javni prostor provlačilo i zbog Mercedesa koji se ukazao u dvorištu njene obiteljske kuće, a koji nije unijela u svoju imovinsku karticu, još od tada nagađa se da bi Žalac mogla otići iz Vlade, no od tih nagađanja branio ju je prijatelj Plenković koji sada uslijed afera koje su snašle njegovu Vladu, ali i zbog gubitka pozicije u Bruxellesu mora početi spašavati sam sebe, to u hrvatskoj politici nerijetko znači da se prijateljstva raskidaju.

Inače, Žalac je žena izrazito zanimljive biografije, riječ je o majci troje djece koja je već u četvrtom razredu gimnazije i prije mature rodila prvo od troje djece. S 20 godina se udala i dobila prvo dijete, a pet godina kasnije drugo, dok je treće dijete dobila u 29 godini.

Odrasla je u rodnim Vinkovcima, a upućeni navode kako je za njezinu političku karijeru zaslužna ponajprije majka Vinka Ivanković, ekonomistica koja se početkom 90-ih učlanila u HDZ te postala jedna od najutjecajnijih na području istočne Slavonije, u skupinu tih političara danas spada Žalac koja je svoj status definirala onoga časa kada ju je Plenković prigrlio u svoju vladu.

Žalac je završila ekonomiju, a majka Vinka je u Slavoniji u tome periodu vodila stečajeve niza tvrtki koje su nakon rata naprosto nestajale. No, ključna je svakako priča sa stečajem Županjske banke što se smatra jednim od najduljih stečajeva u tome dijelu Hrvatske. Sredinom 2002.godine, tri godine nakon što joj je majka imenovana stečajnom upraviteljicom Županjske banke, Gabrijela Žalac diplomirala je upravo na temi stečaja te banke. Bilo kako bilo, Žalac koja je ujedno jedna od najmlađih ministrica u Vladi danas nesmetano kormilari svojim resorom, svim aferama usprkos.

Inače, Žalac je od 2007.godine članica HDZ-a, a od pomoćnice pročelnice županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju vrlo se brzo penjala do pozicije pročelnice, a zatim i direktorice Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. da bi ubrzo potom postala i ministrica, a sve to navodno na preporuku HDZ-ova Tomislava Čuljka.