PROCURILA FOTKA! S kim se potajno sastaje Obersnel? ‘Uhvaćen je inkognito, za ovo se podnosi ostavka’

”Gospodine gradonačelniče, zbog ovakvih fotografija odgovorni političar podnosi ostavku! Riječki gradonačelnik uhvaćen je inkognito na godišnjem odmoru s kraljem Korza, ali i vlasnikom teatra Fenice koji još uvijek nije pod izvanrednim skrbništvom (kao što je to bio brod Galeb dok je bio u Kostreni). Možete se skrivati, pobjeći nećete”, poručila je na društvenim mrežama Vedrana Spadoni kandidatkinja za parlamentarne izbore na listama Domovinskog pokreta referirajući se na druženje SDP-ova riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela s ondašnjim poduzetbnikom Mirkom Pavičićem.

Pavičić se inače uz ostalo povezivao uz tvrtku Sensa nekretnine koja je prije par godina spominjana kao investitor na zapadnom dijelu Zagreba, na mjestu gdje je trebao niknuti poznati francuski lanac Lecler, koji je suočavajući se s klasičnim hrvatskim birokratskim problemima odlučio zauvijek otići iz Hrvatske, i to nakon što su otkupili oko 60 tisuća pčetvornih metara zemljišta u Španskom na kojem su sagradili objekt za kojega nisu mogli dobiti dozvolu.

Nakon toga u priču su se uplele Sensa nekretnine najavljujući gradnju modernog trgovačkog centra s popratnim sadržajem i samostojećim supermarketima te drive-in resotranom, kao i trgovačkim parkom, dok se u sredini kompleksa trebao pojaviti veliki trg s klizalištem i dječijim igralištem. Tjednik Lider pisao je da su Sensa nekretnine zemljište kupile od tvrtke Heta, ali i da se planira završiti izgradnju kompleksa do konca 2019.godine.

Na tim medijskim napisima stale su priče o ovom projektu, iako se o Pavičiću i bez toga može štošta reći. Radi se o samozatajnom, tajanstvenom poduzetniku kojega Riječani zovu kralj Korza zbog toga što kontrolira skoro sve poslovne prostore na Korzu. Pavičić je poslovnim vodama zaplivao kao zaposlenik u Brodokomercu, jednoj od najjačih tvrtki u bivšoj Jugoslaviji u kojoj je u posljednjim godinama postojanja osvanuo na poziciji glavnog direktora, a osim toga spada u skupinu direktora uz koje se vežu brojne kontroverze. Uz ostalo, radio je i za kontroverznog Josipa Gucića.

Nakon Brodokomerca, Pavičić se okreće privatnom biznisu pa se tako jedno vrijeme bavio opskrbom brodova, osnovao je tvrtku Amec s kojom stječe impresivno bogatstvo. Amec je inače tvrtka koja je bila registrirana na Gibraltaru, a premda su oko ove tvrtke a i oko Pavičićeva prvog milijuna razvijale razne teorije on je tvrdio da je tvrtku registrirqao na Gibraltaru kako bi se bavio međunarodnim poslovima te da je tako bilo lakše poslovati sa strancima. Devedesetih se uključuje u pretvorbu i privatizaciju te kupuje tvrtku Rijekatekstil, a skupa s njom i veliku robnu kuću. Potom nastavlja sa zakupom mnogih poslovnih prostora na najboljim lokacijama u Rijeci, a u lokalnim medijima pisalo se kako on od grada Rijeke dobiva u zakup najbolje lokacije lokala koje potom dalje daje u podnajam. Sličnim poslovima Bandićevi jataci bavili su se na zagrebačkom Adventu prepuštajući dalje dobivene kućice, no dok su se pravosudni organi u ovu zagrebačku priču vrlo brzo upleli, ova riječka mreža nikada nije provjeravana premda se po Rijeci intenzivno progovaralo o Pavičićevim vezama sa Slavkom Linićem, ali i Vojkom Obersnelom koji se svako malo može vidjeti u društvu s ovim tajanstvenim poduzetnikom. Jedan pokušaj fotografiranja društva u kojem su se našli Pavičić, Linić i predsjednik Županijskog suda Veljko Miškulin završoio je prijavom policiji. Pavičić je tada objašnjavao da je s Miškulinom prijatelj 30 godina. Na sumnjive i zakulisne poslove u Gradu Rijeci svojedobno je baš u razgovoru za naš portal progovarala Slavica Šota progovarajući uz ostalo i o zgradi Teoatro Fenice. Šota se izgubivši povjerenje u domaća pravosudna tijela obratia Europskom uredu za borbu protiv prijevara nakon što je postalo evidentno da će Grad Rijeka bespovratna sredstva iz eufopskih fondova zlorabiti uz asistenciju lokalnih političkih moćnika.

Zgrada ‘Teatro Fenice’ je do 2005. bila u vlasništvu tvrtke ‘Rijekakino’. Te iste godine tvrtku je kupila tvrtka ‘Rijekatekstil-Domus’, u vlasništvu kontroverznog riječkog tajkuna Mirka Pavičića, ‘najbogatijeg Riječanina’, poznatog po svojoj ulozi u sistematskom uništavanju i privatizaciji’ velike i za širi riječki razvoj ključne tvrtke ‘Brodokomerc’, u kojoj je bio komercijalni direktor. Na njezinim ruševinama Pavičić osniva tvrtku AMEC sa sjedištem u Rijeci, u koju povlači sva važnija zastupništva iz propale tvrtke. Njegov ‘Rijekatekstil-Domus’ ima u vlasništvu i zakupu brojne atraktivne poslovne prostore u gradu Rijeci te Pavičić postaje stvarni vladar grada Rijeke koji potpomognut lokalnim političkim moćnicima i djelom sudstva dolazi u poziciju da ucjenjuje i diktira razvoj grada. Nakon što je došao u posjed tvrtke ‘Rijekakino’ i zgrade ‘Teatro Fenice’, ona je prepuštena nemaru i propadanju te je 2010. zbog lošeg stanja i propadanja krovišta uslijed prokišnjavanja zatvorena za javnost. Te iste godine ‘Rijekakino’ prijavljuje obnovu zgrade u program javnih potreba za kulturu Grada Rijeke, iako za kulturno dobro odgovornost mora snositi njegov vlasnik, a ne Grad. Ipak, Grad pogoduje vlasniku te program sanacije i obnove krova i pročelja građevine stavlja u program Kapitalnih donacija i pomoći u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Grada Rijeke!!! Time se privatni interes predstavlja kao javni budući bi vlasnik morao sanirati zgradu i staviti je u javnu funkciju”, tvrdila je Šota dodajući da inspekcijske službe Ministarstva kulture po tom pitanju nisu učinile ništa premda im je to bila dužnost. U 2011.godini iz sredstava spomeničke rente Grada Rijeke bila su osigurana sredstva od milijun kuna za sanaciju krovišta, ali tvrtka Rijekakino nakon polučene obavijesti o dodijeljenim sredstvima nije se odazvala potpisivanju ugovora temeljem kojega bi joj ta sredstva bila isplaćena uz obrazloženje da su sredstva nedostatna. Već naredne godine prema riječima aktivistice Šota stiže nemoralna ponuda i ucjena vlasnika zgrade prema Gradu Rijeci jer je ‘Dragan Rukavina, direktor ‘Rijekakina’ i desna ruka Mirka Pavičića pozvao Grad Rijeku na zamjenu nekretnina. Uvjetovao je zamjenu ‘Teatra Fenice’ za atraktivne gradske prostore u središtu grada čime bi Grad Rijeka bio doveden u poziciju gubitka prihoda od njihova zakupa’.

“Ovo predstavlja neosporan dokaz da je tvrtka Mirka Pavičića svjesna da u vlasništvu ima izuzetno vrijedno zdanje za koje u Gradu Rijeci i među građanima vlada veliki interes, pa ga svjesno koristi kao metodu pritiska da se domogne prostora koji su joj za temeljnu djelatnost puno zanimljiviji od spomenika koji propada i ne može se prenamijeniti u bilo što”, upozoravala je Šota. No već 2012.godine prema njenim riječima dolazi do nove malverzacije i obmane javnosti od strane Pavičića i Rukavine. Gradu Rijeci prezentiraju kako europski fondovi nude novac za obnovu zgrade Teatro Fenice, ali da ga je teže realizirati pošto zgrada nije u vlasništvu lokalne samouprave, no Šota dolazi do podatka da su nekretnine opterećene hipotekom u iznosu od 12,9 milijuna eura, 1,9 milijuna švicarskih franaka i milijun dolara u korist “Petras Textile & Capital Investment” ag Lindenhof 6, CH-6060 Sarnen, Švicarska. Navedena fantomska tvrtka ima samo poštanski sandučić i vodi se telefonskim putom, a predmet je istrage švicarskih pravosudnih tijela. Pod pritiskom javnosti, Grad Rijeka odbija kupnju zgrade ali gradonačelnik Obersnel izjavljuje kako će se pregovori s “Rijekakinom” nastaviti. Zato se donosi novi plan koji je za cilj imao prikazati privatno vlasništvo nad zgradom kao primarni kulturni projekt za Grad Rijeku.

“Ovo je vrhunac jedne podle prijevare kojom se sredstva iz EU fondova žele preusmjeriti u privatne džepove, a u čemu kumuje i gradska vrhuška”, konstatirala je Šota za Dnevno.hr.