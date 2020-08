PROBLEMI MINISTRA POLICIJE: Božinovića optužuju da pod novu protura prastaru reformu sustava

Autor: Iva Međugorac / 7Dnevno

Nova Vlada staroga premijera Andreja Plenkovića premrežena je mladim licima, ali i iskusnim, prekaljenim kadrovima na koje se predsjednik HDZ-a oslanja od prvog dana svoje vladavine. U skupinu onih na koje se Plenković u svakom trenutku može osloniti nedvojbeno spada ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji za svoju poziciju ni u jednom trenutku suradnje s aktualnim premijerom nije morao strahovati. Božinović se u posljednjih nekoliko mjeseci mandata isprofilirao u ključnog operativca i stratega. Njegove operativne sposobnosti na vidjelo su izašle u jeku prvog vala borbe s pandemijom koronavirusa kada je preuzeo upravljanje Nacionalnim stožerom. Ta neizvjesna i nadasve kompleksna borba zacementirala je Božinovićevu poziciju u Vladi, a ona mu je ujedno osigurala titulu jednoga od najpopularnijih političara u zemlji, iako političkim vodama pliva gotovo dva desetljeća. S Plenkovićem je ministar policije u svojoj karijeri doživio potpuni zaokret pa su ga shodno tome počeli simpatizirati i njegovi kolege u HDZ-u, stranci u kojoj se godinama bezuspješno borio za svoj djelić slave. Da je prošlo vrijeme borbe za naklonost HDZ-ovaca za Božinovića, potvrdili su srpanjski parlamentarni izbori. Kao nositelj liste u svojoj šestoj izbornoj jedinici osvojio je zavidan broj preferencijalnih glasova te time opravdao premijerovo povjerenje potvrdivši svoj novi status u stranci u kojoj mu se u prošlom mandatu spočitavao skroman broj osvojenih glasova. Bilo kako bilo, sada kada je preuzeo novu-staru poziciju, Božinovića očekuju mnogobrojni izazovi. S jedne strane tu je novi val borbe s koronom, a s druge pak strane policija koja vapi za reformama i modernizacijom. Reforme su u sklopu policije važne i zbog migrantske krize koja talasa u susjednoj Bosni i Hercegovini premda ju je s naslovnica smijenila korona kriza.

Alarmantno stanje

U Bihaću je stanje, najblaže rečeno, alarmantno. Ondašnji gradonačelnik Šuhret Fazlić nedavno je progovorio o stanju ne samo u tom gradu, već i u cijeloj Unsko-sanskoj županiji navodeći da situacija nikada nije bila gora s obzirom na priljev ilegalnih migranata. „Imamo svakodnevni nekontrolirani priljev migranata i nekoliko tisuća ljudi na ulicama, javnim površinama i po napuštenim objektima”, upozorio je Fazlić čiji su sugrađani ovih dana zbog neizdržive situacije izašli na ulice u znak prosvjeda. Prema procjenama lokalnih vlasti, samo u Unsko-sanskoj županiji trenutno boravi najmanje sedam tisuća ilegalnih migranata, njih oko četiri tisuće luta ulicama Bihaća, Cazina i Velike Kladuše. Svi oni imaju samo jedan cilj – prijeći hrvatsku granicu te se zaputiti u neku od zemalja Europske unije. Istovremeno, europski lideri od hrvatske strane očekuju profesionalnost i zaštitu hrvatske granice, koja je ujedno prva brana od prodora novog vala migranata u EU. Zaštita granica, koja se očekuje od Božinovića, jedan je od preduvjeta za hrvatski ulazak u Schengen, što je za Plenkovića i više nego važno. U tom kontekstu ministar mora opravdati premijerovo povjerenje. Znajući da se od njega očekuje manevar s dvjema krizama koje se podudaraju, Božinović je zasukao rukave i primio se posla pa je pompozno najavio veliku reformu hrvatske policije koja bi trebala zahvatiti cijeli sustav.

U sklopu te reforme ministar poseban naglasak stavlja na digitalizaciju i ubrzavanje rada. „Njeni naglasci u prvom su redu korištenje fondova, digitalizacija na tragu potencijala koje je MUP dokazao i u vrijeme korona krize, a sukladno tome i ubrzavanje radnih procesa po svim linijama rada policije i izrada standardnih operativnih postupaka za rad policijskih službenika”, rekao je Božinović najavljujući umreženje postojećih sustava s novim, europskim informatičkim sustavima. Pri tome je poseban naglasak stavio na povećanje unutarnje sigurnosti granica. U Ministarstvu se planira umreženje i modernizacija sustava civilne zaštite te izrada novog zakona o civilnoj zaštiti, a najavljuje se pomlađivanje kadrova u kompletnom sustavu, kao i rješavanje pitanja mirovina i otpremnina policijskim službenicima koji su ispunili uvjete za mirovinu. Premda je reforma koju Božinović najavljuje opsežna i širokosežna, naglasak se primarno stavlja na digitalizaciju kroz projekt E-policija. No, oni koji pomno prate policijski sustav, podsjećaju da Božinovićeva reforma ne donosi ništa novo, štoviše, smatraju da se radi o pokušaju obmane javnosti. Naime, u listopadu 2015. tadašnji zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković predstavio je tri modernizirana Operativno-komunikacijska centra policije u Zagrebu, Splitu i Rijeci prezentirajući i projekt E-policije.

Prezentacija projekta

Da bi se osigurala veća operativnost rada policijskih službenika, ali i veća brzina od trenutka zaprimanja dojave do dolaska policajaca na mjesto događaja, Operativni centri policije tada su se opremili novom i modernom informacijskom opremom, kao i novim programima s više mogućnosti u smislu operativnog raspoređivanja snaga na terenu, ovisno o prostornoj i vremenskoj ugroženosti. S tim je ciljem osmišljen projekt E-policije. Zamišljeno je da se policajce na terenu, policijska vozila i postaje opremi modernim mobitelima, a aplikacija je trebala policijskim službenicima osigurati rad elektronskim putem u mobilnim uvjetima. Na svečanom implementiranju E-policije sudjelovali su uz ostalo i predstavnici Ericsson Nikole Tesle koji su radili na softveru. Drugim riječima, Božinović je ovih dana javnosti predstavio već predstavljani projekt, a upućeni u ovu materiju pitaju se koji je njegov cilj te radi čega je uopće Tonkovićev projekt stopiran prije pet godina. Odgovora na ta pitanja nema, ali se zato zna da Božinović sprema reorganizaciju Ravnateljstva policije, a kako je sam rekao, to za cilj ima osnaženje policijskih postaja. „Ravnateljstvo će imati zadaću nadzora i stalnog unapređenja poslovnih procesa. Za to će biti potreban manji broj ljudi nego u ovom naslijeđenom sustavu koji je poprilično hibridan u smislu miješanja nadležnosti. Jače policijske postaje moraju biti sposobne i kadrovski i materijalno riješiti najveći dio pitanja iz domene kriminaliteta na svom području. Pojednostavljeno to znači više ljudi u operativi, a manje u administrativnom dijelu policije. I ne samo policije jer namjeravamo napraviti i reformu upravih poslova MUP-a za što će nam trebati i suradnja drugih tijela državne uprave. Prije svega Ministarstva uprave i pravosuđa kako bi se dio upravnih poslova, nakon što budu ispunjene zakonske pretpostavke i osigurani sigurnosni standardi, preusmjerio na druga tijela, prvenstveno lokalne samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima”, poručio je ministar kojega po svemu sudeći daleko više od digitalizacije muče migracije.

Odabir prioriteta

„S obzirom na kretanje migracija opremanje granice godinama će biti jedan od prioriteta hrvatske policije, ali i cijele EU. Dodatno ćemo ojačati tehničku zaštitu granica i tu računamo na značajna sredstva koja ćemo povući iz EU fondova. Prošli mandat napravljena je prekretnica po pitanju opremanja policije gdje smo se, kada je u pitanju osnovna policijska oprema, ali i tehnička opremljenost, u najvećoj mjeri oslonili na EU fondove. U policiju je uloženo više sredstava nego cijelo desetljeće ranije, a dio novca slio se i u hrvatske tvrtke koje proizvode dio opreme. Mogu slobodno reći da je ovaj sastav MUP-a od prvog dana imao jasnu viziju o važnosti EU fondova. Tako smo se organizirali i rezultati su vidljivi, a plan za novi mandat sve je to pojačati. U trima fondovima, na koja možemo aplicirati od 2021. do 2024., na raspolaganju će biti 250 milijuna eura, a već 2023. razmatrat će se koliko novca će se državama članicama raspodijeliti od 2024. do 2027. godine. U teoriji to znači da bismo mogli dobiti pola milijarde eura što će ovisiti o iskoristivosti prvih 250 milijuna u prvoj polovici sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira EU”, otkrio je Božinović. Situacija je dakle više nego jasna – Europa od Hrvatske zahtijeva zaštitu granica, a vremena za odgađanje i ignoriranje ove kompleksne tematike više nema.

Strah od migranata

U susjedstvu nam ključa kao nikada do sada, dolaze hladniji dani, a s njima lako moguće i vojska migranata koji će se postrojiti na ulazima u Hrvatsku. Svjesni su toga i Plenković, i predsjednik Zoran Milanović, ali i Božinović koji u tome mora odraditi najkompleksniji i nimalo jednostavan dio posla. I baš zato dok se ostatak Vlade odmara na Jadranu, Božinović užurbano organizira sastanke radne skupine za izradu nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, što se smatra prvom ozbiljnom stepenicom ka’ dugo najavljivanoj reformi policijskog sustava. Nikad izazovniji period za ministra, premijera, ali i kompletnu novu Vladu čiji su članovi prije svega nekoliko tjedana samouvjereno slavili pobjedu na parlamentarnim izborima. Slatka pobjeda uskoro bi mogla postati gorka ukoliko se ne počnu provoditi planovi zapisani u HDZ-ovom predizbornom programu.