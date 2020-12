PROBLEM KOJI PLENKOVIĆ KRIJE! ‘Pobrkao je lončiće… to se moralo riješiti u tajnosti’

“Potpuna katastrofa”… tim riječima u vladajućem sloju opisuju sukob koji je prije nekoliko dana isplivao u medije, a čiji su glavni protagonisti premijer Andrej Plenković, njegov pročelnik Frka Petešić i članovi Znanstvenog savjeta.

U vladajućim redovima u zadnje su vrijeme iznimno zabrinuti za predsjednika svoje stranke, a osim toga brinu ih i brojke koje ukazuju na sve ozbiljniju situaciju s pandemijom koronavirusa, koja je Hrvatsku gurnula na vrh europske ljestvice po raširenosti zaraze.

Premda građani po anketama Stožeru još uvijek vjeruju, vladajući ispod glasa i sami priznaju da im konci upravljanja krizom cure iz ruku, premda su na početku pandemije vrlo dobro znali što i kako činiti.

Novi val i velike brojke zatekli su vladajuće, priznaju nam HDZ-ovci koji smatraju da se sukob sa znanstvenom zajednicom nije smio dogoditi, a ako je nesuglasica i bilo one su se morale riješiti daleko od očiju javnosti koja je ionako zbunjena i uznemirena situacijom kojoj svjedoči.

”Plenković je pobrkao lončiće, znanstvenici nisu saborska oporba, oni možda jesu potpisali apel za strožim mjerama, no na to se ne udara prijetnjama, već se ljude poziva na razgovor. Kažu da je Plenković htio preduhitriti njihov odlazak, ali to je potpuno pogrešno, ovo nije igra već ozbiljna i nadasve krizna situacija, samo naivac može povjerovati u to da je pogrešan potez povukao Frka. Nema šanse da je on to učinio bez da se konzultirao s premijerom”, ističu naši sugovornici te kažu da je tiskovna konferencija dan nakon incidenta dodatno naštetila Plenkovićevom, ali i stranačkom rejtingu.

”To je izgledalo kao neargumentirano posipanje pepelom, i ono pokazuje da Vlada ozbiljno tetura problem je očito dublji no što nam se čini, a Vlada ima problem u upravljanju krizom, koji ne želi javno priznati”, zaključuju naši sugovornici.