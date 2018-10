Probijamo najveću Bandićevu tajnu: Ovo vam se godinama krije

U trenutku dok Milan Bandić proživljava, jedan od najtežih perioda u svojoj bogatoj političkoj karijeri, još se jednom nametnulo pitanje koja je tajna njegove političke dugovječnosti, što potkrijepljuje i podatak da je na čelu metropole dugih 18 godina, usprkos prozivkama i stotinama prijava. Odgovor na spomenuto pitanje valja tražiti u više dimenzija. Dakako da je prije svega ključ u Bandićevoj spretnosti i političkoj lukavosti, no ne treba zanemariti niti činjenicu da je on taj koji u rukama drži ključeve sudbine brojnih HDZ-ovaca, ali i SDP-ovaca koji mu svjesno, ili ne na ruku idu na svakim lokalnim izborima. Da je Bandić i više no politički kapitalac svjedoči činjenica kako se u njegovoj političkoj radioni brusio i aktualni šef Partije Davor Bernardić, koji ako je suditi po načinu na koji rukovodi SDP-om nije previše naučio od vještog Mikija. Težak je to zanat, jer Miki je jedan od onih koji u svakom trenu znaju odvagnuti na koju se stranu svrstati bez da itko zapravo konkretno zna s kime šuruje, a šuruje bome sa svime i svakime. I sa Bogom i sa vragom! S jedne strane nasmijan od uha, do uha pozirati će s tzv. antifašistima noseći Titov bedž na reveru, s druge strane sjediti će u prvom redu Katedrale i ispijati kapljice sa svećenicima, hodočastiti i glumiti najvećeg desničara u zemlji. U njegovom rodnom kraju reći će kako je Mile tijelom izašao iz Partije, ali srcem nikada, no kako se danas doima njegova jedina partija ona je koja mu osigurava profit i uspjeh na svim poljima, jer da partije nema svjedoči i javno objavljeni popis zaposlenika zagrebačke Gradske uprave koja vrvi članovima svih stranaka.

Tako je polovica članova predsjedništva zagrebačkog SDP-a i nekoliko članova zagrebačkog SDP-a zaposleno u Holdingu ili Bandićevoj Gradskoj upravi koji je, kakvog li apsurda, bio temelj nedavne pobjede Davora Bernardića na unutarstranačkim izborima. Na tom testu pale su sve analize u vodu, jer pravi razlog radi kojega HDZ i Bernardićeva partija svjesno, ili ne štite Bandića leži u vojsci njihovih kadrova koji se kriju u Gradskoj upravi, a koje plaća, tko drugi doli – dugovječni gradonačelnik. Na popisu SDP-ovaca kojima Bandić svakog mjeseca puni račune nalaze se čak i oni kadrovi koji su na unutarstranačkim izborima u Partiji podupirali mladoga Bernardića i kojima, među ostalima, može zahvaliti na dužnosti koju danas obnaša.

Našao se tako na listi bivši saborski zastupnik i potpredsjednik zagrebačkog SDP-a, Draženko Pandek, zaposlenik gradskog Ureda za poljoprivredu. Na listi SDP-ovih kadrova je i Ljubica Hrgović iz gradskog Ureda za prostorno uređenje, ali i Bernardićev vjenčani kum, Tihomir Barišić. I SDP-ova Sanja Ožić skrasila se u Holdingu kao povjerenica za otpad, a tu je i Ivan Kozliž, zaposlenik Zagrebačkih cesta.

Treba spomenuti i Marijana Pilaša koji se skrasio u predsjedništvu ZOO vrta, pa i Dubravka Peroša, te Mirjanu Šimac, zaposlenicu kazališta Kerempuh. Branko Kolarić zaposlen je u Zavodu za javno zdravstvo, kao i Bruno Cvetković. Nadalje, Zdravko Juć radi u Stanogradnji, također gradskoj tvrtki. Savjetnik u gradskom Uredu za prostorno uređenje je Dragec Rob, također SDP-ovac, a iz tih redova je i Luka Dodig, zaposlenik Gradske plinare. Tamara Čubretović je još jedna SDP-ova zaposlenica Holdinga. U Uredu gradonačelnika djeluje i Tanja Dalić, nekadašnja suradnica SDP-ova Ive Jelušića.

Svi nabrojani, čine tek dio SDP-ovih kadrova u gradskim tvrtkama, a ništa bolja situacija nije niti s HDZ-ovcima. Tim više, što je zadnjih mjeseci u Holdingu i Gradskoj upravi zaposleno više od sto članova vladajuće stranke. Tako se tamo skrasio HDZ-ov Stanko Gačić, ali i Tomislav Družak, te Dinko Čutura. I kadar Milijana Brkića, HDZ-ov Bernard Mršo, skrasio se u Upravi Holdinga. Tamo je i Dominik Galić, ali i Karamarkov šef kabineta, Ile Baković. Dinko Pintarić, također je jedan od HDZ-ovaca u gradskim tvrtkama. Tajna uspjeha očito nije toliko skrovita koliko bi se na prvu možda učinilo, ta jasna je svim običnim smrtnicima koji na politički kokošinjac gledaju iz prikrajka, tajna je naime u pohlepi, no ne Bandićevoj, već pohlepi onih koji ga okružuju i pristaju na kompromise kako bi se uhljebili i pozicionirali ne birajući niti sredstva, niti suradnike.