PRLJAVO RUBLJE ŽIVOG ZIDA: ‘Kada je Vladimira Palfi doznala da sam porno glumica, zabranili su mi da javno istupam!’

Bivša porno glumica Aleksandra Bukovčan, umjetničkog imena Alexa Wild, nedavno je izašla iz Živog zida i priključila se u osnivanju nove stranke Ivana Pernara.

U intervjuu za 24sata na pitanje “Što mislite o Vladimiri Palfi?”, odgovorila je:

“Gospođa Vladimira Palfi nije me imala priliku upoznati tako da nemam nikakvu percepciju o njoj… Načula sam glasine da se čak sazvao sastanak gdje se odlučivalo što će sa mnom. Bilo mi je rečeno iz njihove središnjice da nikako ne dajem nikakve izjave za medije i tako sam odbila mnoge medije poštivajući njihovu volju. Čak sam bila maknuta iz uredništva stranice koju sam uređivala od samog ulaska u stranku. Sve se to odvijalo otkako je Vladimira saznala tko sam. Zamjeram joj što se tako odnosila prema meni i prema drugima, ne dozvolivši im da pokažu kakve su osobe i za što sve imaju ambicije. Kasnije sam razmišljala pa kakvi su to ljudi, gdje je sloboda govora, ravnopravnost i ostalo.

Koje su to vrline gospodina Pernara koje najviše cijenite?

“Gospodin Pernar je jedna iskrena i dobra osoba koja ne voli nepravdu i ne želi šutjeti. Spreman je boriti se protiv establišmenta koji nas je doveo tu gdje jesmo. Hoću da mi djeca žive u boljoj Hrvatskoj.”

Želite li u Sabor?

A tko to ne želi? No šalu na stranu, ima još mnogo posla u stranci i daleki je put do takve budućnosti tako da za sada ne razmišljam o tome.

Kad se okrenete unazad i razmislite, biste li opet mogli raditi u industriji filmova za odrasle?

Kada sam krenula u industriju za odrasle, odlučila sam to učiniti onako kako se to radi vani u razvijenom svijetu i javno istupila, jer se ne volim skrivati. Smatram da svatko može odabrati čime će se baviti. Nisam se nikada sramila toga i ni dan danas mi nije ništa žao. Radila sam pošteno i profesionalno i na vrhuncu karijere sam prekinula i usmjerila se prema svojoj obitelj. Ali ne bih se sada više vratila u industriju filmova za odrasle, to je za mene prošlost. Prošlo je od toga tri godine, sada idem u nove izazove.