PRIVATNE KLINIKE PUCAJU OD ZARADE! Imamo veliku listu

”Kako je moguće da Vaš savjetnik Dragan Primorac sve to vrijeme djeluje u klasičnom sukobu interesa (dakle, punih mjesec dana)? Je li on podatak da njegova privatna bolnica provodi antigenska testiranja pod gore opisanim uvjetima prikrivao pred Vama i ostalim članovima Znanstvenog savjeta? Ili, a što bi bilo još gore, jeste li Vi za to cijelo vrijeme znali? Naime, cijene toga testiranja u njegovoj su bolnici među najvišima u RH i iznose 350 kuna! Iz toga proizlazi kako se, na takvim testiranjima, na svakom građaninu može zaraditi u prosjeku 40 eura (ako je prodajna cijena 46 eura a uvozna cijena tih testova, prema riječima gospodina Capaka, 6 eura!)”, upitao je premijera Andreja Plenkovića zanstvenik Ivica Đikić aludirajući na Primorčevu Specijalnu bolnicu Sveta Katarina.

No, i bez ove Primorčeve bolnice biznis privatnih poliklinika u Hrvatskoj posljednjih godina cvjeta, a na prihode im se nije previše odrazila niti pandemija korona virusa. Vodeća privatna poliklinika u našoj zemlji je Medikol čiji prihodi premašuju 265 mnilijuna kuna. godišnja zarada Medikola iznosi oko 11 milijuna kuna, što je pokazatelj oporavka budući da je ova poliklinika prije par godina uspješno prošla kroz predstečajnu nagodbu.

Podsjetimo, Medikol se u problemima našao 2011.godine kada su se problematizirali ugovori s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje oko PET/CT uređaja. Naime, oni su sve do 2009. godine bili jedina zdravstvena ustanova koja je obavljala skupe PET/CT pretrage na trošak Zavoda, odnosno građana, a monopolistički položaj osigurao im je vrijedne ugovore što se problematiziralo u javnom prostoru, ali je u konačnici ova afera bez sudskog epiloga pala u zaborav. Medikol je inače u vlasništvu čakovačke obitelji Rajković, a prvi Medikol uz Ivana Rajkovića registrirala je njegova supruga, liječnica Ivanka Trstenjak.

Bilo je to davne 1996. godine, a od tada do danas dogurali su do pet centara od Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita pa sve do rodnog Čakovca. Pri vrhu ljestvice nalazi se i Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena iz Krapinskih Toplica s prihodima većim od 117 milijuna kluna i zaradom od oko 1,82 milijuna kuna. na čelu Magdalene je kardiolog Mihajlo Šesto, koji se nakon dugogodišnjeg rada u Njemačkoj odlučio u Hrvatskoj davne 1996.godine pokrenuti privatnu polikliniku.

Specijalna bolnica Agram poznata i kao nekadašnja Poliklinika Sunce godinama je pri vrhu najuspješnijih privatnih poliklinika u državi. Posluje u sklopu koncerna Agram na čijem je čelu odvjetnik i poduzetnik Dubravko Grgić. Od zdravstvenog biznisa Grgić godinje zaradi oko 200 tisuća kuna, a Agram posluje diljem države. riječki Medico osnovan je početkom devedesetih, a danas ova začetnica privatnog zdravstvenog biznisa u Hrvata ostvaruje prihode od 30-tak milijuna kuna te dobit od oko tri milijuna kuna, na njenom je čelu do smrti bio doktor Milan Blažević. Nakon njega Medico preuzima Basler osiguranje, a potom ga kupuje tvrtka doktora Miroslava Reljanovića Ergomed. Reljanović je inače godinama radio u zagrebačkom Vuk Vrhovcu te bio savjetnik farmaceutskih kompanija i voditelj kliničkih istraživanja vezanih uz dijabetes.

Vrlo je dobro kotirala i poliklinika Aviva koja je bila dio nekadašnjeg Todorićeva koncerna Agrokor. Za Avivu su se svojevremeno kovali veliki planovi pa se tako kanila njena transformacija u kliniku s najmodernijom dijagnostikom i terapijom, a u vlasništvo u to doba ulazi akademik Zvonko Kusić, međutim, svi planovi pali su u vodu s krahom ovog koncerna.