Pritisnut aferom: Plenković odlazi?

Premijer Andrej Plenković, još je prije nekoliko mjeseci djelovao neuvjerljivo kada je javnosti poručivao da nije upućen u sve detalje o Aferi Hotmail, kojom se nacija danima bavila. Pokušavao se očigledno iz priče izvući na onu staru, dobitnu kartu hrvatskih političara nisam znao, pa me se niti ne tiče, a politička odgovornost u našoj zemlji ionako odavno ne postoji. No, da je ipak znao i više no dovoljno potvrđuje svjedočenje njegove nekadašnje najbliže suradnice, bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić u Uskoku, iz kojeg je posve jasno da je Plenković bio uključen u svaki detalj izrade Lex Agrokora, a ono što dodatno mora zabrinuti samog premijera i ponukati ga da preuzme odgovornost svakako su detalji koji ukazuju na to da je bio ključan akter afere Hotmail.

Kao što je od ranije poznato kraci ove afere doveli su do tvoraca Lex Agrokora, a riječ je o Anti Ramljaku te Tomislavu Matiću iz Texo Managementa, također u priči su sudjelovali i Matko Maravić i Tonći Korunić iz InterCapitala, Odvjetniško društvo Šavaorić i Partneri te Branimir Bricelj iz Alter Corporace Financea, ali i Matko Maravić i Tonći Korunić iz InterCapitala. Ekipa je ovo koja je sudjelovala u kreiranju zakona, uz potporu Martine Dalić, a kako sada stvari stoje i uz Plenkovićevo znanje.

Grupacija se sastajala u strogoj tajnosti, kako se naravno o tome ne bi ništa saznalo, a ministricu Dalić dodatno je kompromitirala činjenica da je s ekipom razgovore vodila privatnim mailom. Uskok je stoga vođen aferom koja je uzdrmala javnost pokrenuo istragu, a na ispitivanje su dovedeni Dalić, Ramljak te Zoran Besak te su ustvrdili kako ne postoje elementi kaznenog djela kod ministrice Dalić, premijera Plenkovića, ministra Marića i Ramljaka.

Uskok je slučajno, ili ne rezultate istrage objelodanio dan prije glasanja o Agrokorovoj nagodbi do koje je došlo od strane Privremenog vjerovničkog vijeća. Danas je jasno kako je Uskok svoj posao obavio u najmanju ruku traljavo, no problemi s pravosudnim institucijama ionako su dio hrvatske zbilje, s druge pak strane ne trebamo, i ne možemo prihvatiti zbilju koja kompromitira Plenkovića, čovjeka koji se hvatao za slamku spasa kako bi preživio Aferu Hotmail.

Premijer je lagao, i to vrlo svjesno štiteći sebe, svoju poziciju i obraz, a ono što dodatno zabrinjava jest i priznanje Martine Dalić na Uskoku u kojem kaže da je vlada uređivala dio medija stopirajući objavu informacija o pripremi Lex Agrokora.

Plenković se pričom o neznanju grčevito branio, iako je već tada iz mailova koji su dospjeli u javnost bilo jasno da nije moguće kako ništa nije znao. Nakon serije mailova, ali i svjedočenja Dalić jasno je da su Plenković i njegovi suradnici obmanjivali javnost, širili lažne informacije i štitili vlastite pozicije, no to nikako ne znači da se Plenković po uhodanom modelu i sada kada mu je voda došla do grla neće braniti.

Vrlo neugodno primljena je priča o spornim transkriptima u HDZ-u te se u političkim kuloarima, ali i izvora bliskih vladajućoj stranci može čuti da je sada napokon vrijeme za prijevremene izbore dok HDZ rukovođen Plenkovićem u potpunosti nije izgubio političku težinu, ali i utjecaj. Nije nepoznanica da Plenkoviću odavno o glavi radi vojska HDZ-ovaca, koji mu u svakom času mogu otkazati poslušnost, a nakon nesuglasica oko porezne reforme nije nemoguće da mu leđa okrenu i koalicijski partneri s kojima se rat oko toga vodi unazad nekoliko tjedana.

Plenković je na tankom ledu, sve je više nezadovoljnika, a sve obrane su mu neuvjerljiva pa stoga nije nemoguće da se u dogledno vrijeme povuče s rukovodeće pozicije te sreću potraži u Bruxellesu, jer nakon ove afere sve je manje bitno ostati na vlasti, a sve više bitno zaštititi dugoročno političku karijeru.