Pristiže sve više reakcija na smrt Milana Bandića, Renato Petek poslao jasnu poruku svima!

Milan Bandić imao je mnogo pristaša, ali i ljudi koji se nisu slagali s njegovim načinom rada.

Na društvenim mrežama tijekom cijele noći objavljuju reakcije na društvenim mrežama i izražavaju sućut njegovoj obitelji.

U ovom članku donosimo neke od reakcija.

Sad news: The Mayor of Zagreb, Milan Bandic, dies aged 66. Year after year he talked about building new stadium for both @gnkdinamo and @HNS_CFF, but still nothing was done about that in last 20 years. May God rest his soul. pic.twitter.com/BPZ6GgObha

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) February 28, 2021