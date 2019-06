PRIPREMITE SE! Za vikend stižu prve ljetne vrućine

Nakon svibnja, koji je bio prepun meteoroloških iznenađenja i koji je u Hrvatsku donio gotovo jesenske temperature te puno kiše i problema, čini se da će lipanj u koji smo ušli biti prilično stabilan. Tome svjedoči i najnovija prognoza koju je u četvrtak objavio HRT. Prvi vikend lipnja donijet će obilje sunca i toplog pa i vrlo vrućeg vremena.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano i vrlo toplo. Ujutro uz doline rijeka ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna od 28 do 30.

U središnjim krajevima slično – pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature će se penjati i do 31 stupanj Celzijev. Puhat će povremeno umjeren do jak jugozapadnjak. Dnevna temperatura zraka malo viša nego na istoku.

U gorskim krajevima u petak djelomice sunčano, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, samo ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Puhat će povremeno umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16, uz obalu između 17 i 19, a najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo. U njezinoj unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka vrlo je mala vjerojatnost kratkotrajnih pljuskova. Puhat će umjereno do jako jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna između 25 i 28. I na južnom dijelu pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka slična kao na srednjem dijelu.

Na Jadranu idućih dana – sunčano i vruće. Visoka dnevna temperatura zraka pridonosit će daljnjem porastu temperature mora. Jugo će oslabjeti, a zatim će puhati slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Idućih dana u unutrašnjosti većinom stabilno – prevladavat će sučano, vrlo toplo i vruće s dnevnom temperaturom zraka ponegdje i višom od 30 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a zatim većinom slab vjetar.

Dakle, idućih dana imat ćemo obilje sunčanog i vrlo toplog vremena, ali i UV indeks sunčeva zračenja bit će vrlo visok pa se treba što manje izravno izlagati suncu, zaključuje HRT u prognozi koju je pripremio DHMZ-ov meteorolog Dragoslav Dragojlović.

Prema dugoročnoj 7-dnevnoj DHMZ-ovoj prognozi, ozbiljnija nestabilnost na vidiku je tek za tjedan dana, i to u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, kada se očekuju pljuskovi i grmljavinske oluje, ali i to je još pod znakom upitnika s obzirom da ovakve prognoze nisu uvijek najpouzdanije pa treba pričekati još koji dan za preciznije predviđanje.