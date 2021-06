PRIPREMITE SE ZA UTORAK! DHMZ izdao narančasti alarm – čeka nas ‘pakleni dan’, ako ste na plaži OVO nikako nemojte raditi!

Autor: Dnevno

Vrtoglavice, gubitak svijesti, glavobolje, temperature mučnine, povraćanje, konvulzije,…sve su to tegobe koje ovih dana pogađaju građane zbog čega liječnici pozivaju da ne izlazite od 10 do 16 sati ako ne morate, pijte dovoljno tekućine, kao i one s elektrolitima, nosite prozračnu odjeću, sklanjajte se sa sunca i zaštitite glavu i i pazite što jedete.

”Svakako bih preporučio da se držimo mediteranske prehrane, znači lako probavljive i sezonske namirnice. Neke stvari koje bi trebali izbjegavati su recimo alkohol, kava, jako zaslađena pića i neka hladna pića”, pojasnio je nutricionist Branko Marković za Dnevnik Nove TV.

Narančasti meteoalarm

DHMZ je za utorak upalio narančasti alarm za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju. Liječnici upozoravaju – vrijeme može biti vrlo opasno, pridržavajte se mjera. Izbjegavajte izlazak na sunce od 10 do 17 sati, osobito stariji i najmlađi.

Oprez na plaži

”Kada su vani ovako ekstremno visoke temperature, i kada na plaži boravimo na suncu duže vremena, ne smijemo skočiti naglo u vodu. Treba u more ulaziti postupno, kako bismo izbjegli temperaturni šok. Jer, upozoravaju, kod naglog skoka u hladnu vodu i zbog velike promjene temperature dolazi do skupljanja krvnih žila i može doći do kratkotrajnog gubitka svijesti i na kraju do utapanja.

Temperature u utorak idu gore, a liječnici pozivaju da oni koji ne moraju – ne putuju, a ako već moraju, da to odrade u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima kada temperatura bude niža, i da budu pažljivi s klimom u autu. Razlika neka bude oko pet, šest stupnjeva, a prije izlaska iz automobila postupno bi se temperatura trebala podizati dok ne bude što bliža vanjskoj”, pojasnila je za Dnevnik NOVE TV Lina Dollar.