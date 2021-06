PRIPREMITE SE ZA TOPLOTNI VAL: ‘Ubija’ nas vruć zrak iz Afrike! Evo kad bi trebalo doći olakšanje

Autor: Daniel Radman

S krajem vikenda počinje prvi ovogodišnji toplinski val opasan za zdravlje, najavljuju prognostičari.

Tako bi početkom idućeg tjedna živa u termometru trebala doseći i 35 celzijusa, no ako budemo imali sreće već od utorka bi se mogao zaustaviti taj porast temperatura. DHMZ pak u svojoj sedmodnevnoj prognozi očekuje da bi olakšanje moglo uslijediti tek u četvrtak.

Za danas prognostičari najavljuju vruće i sparno vrijeme, a ozbiljne probleme će nam stvarati dotok vrućeg zraka sa sjevera Afrike.

Sunce za produženi vikend

Male nade za osvježenje imaju Slavonci, i to samo oni koji žive u blizini gora. Ondje postoji vjerojatnost za poslijepodnevni pljusak. Inače, za istok se predviđaju temperature do 33 stupnja, koliko iznose i prognoze za sjever Hrvatske. I u gorskoj bi popodne trebalo doći do biti jačeg razvoja oblaka, lokalno i izraženijih pljuskova te grmljavine.

Na Jadranu nas također očekuje sunčan i vruć dan. U Istri i Primorju će nešto ugodnije biti na obali i otocima gdje će poslijepodne puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, dok se u Dalmaciji najavljuje umjeren, od sredine dana na udare povremeno i jak. Najviša dnevna temeperatura je između 30 i 34 stupnja.