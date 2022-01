PRIPREMITE SE: U nedjelju snijeg stiže i u nizine. Gdje će točno padati i koliko dugo?

Autor: Dnevno

U nedjelju nas očekuje oblačnije vrijeme, i dalje će biti hladno s nešto snijega i u nizinama. Jutrošnje hladno jutro povezano je s vedrom noći, tako da je živa pala i do -10.6, koliko je izmjereno u Bednji, a živa se spustila ispod nule i na Jadranu i to na Krku, gdje je izmjereno -1.8 C. Snijega ima najviše u Gorskom Kotaru, 26 cm, na Zavižanu 25, a na Medvednici 12 cm.

U nedjelju je najavljeno pogoršanje uz prolaz fronte sa zapada te snijegom u unutrašnjosti i kišom na Jadranu, ali oborine bi trebale biti slabe. Na Jadranu će ponovo zapuhati jaka bura. Zbog niskih temperatura izdano je žuto upozorenje Meteoalarma

Na kopnu u idućim danima očekuje nas hladno i oblačno vrijeme. Snijeg bi trebao početi padati navečer i u noći, i to prije svega u središnjoj Hrvatskoj. Moguć i ponegdje na sjevernom Jadranu, uz slabu kišu.

Umjereno i pretežno oblačno, a sunčanije prijepodne očekuje nas u nedjelju na istoku i jugu. Ujutro na kopnu mjestimice magla.

U drugom dijelu dana uglavnom na sjeverozapadu i u gorju slab snijeg, a na sjevernom Jadranu i na otvorenom moru mjestimice malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti će biti većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak u okretanju na jugo, a zatim istočnjak i bura koja će navečer jačati.

Najniža temperatura od -9 do -4, lokalno i niža, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od -2 do 3, a na jugu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna većinom između -2 i 3, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 6 do 11 °C, javlja Hidrometerološki zavod.