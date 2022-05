PRIPREMITE SE! Stiže pljusak meteora. Svjedočit ćemo jednoj od rijetkih prirodnih pojava

Autor: Dnevno.hr

Pred zoru 31. svibnja, postoji mogućnost da na nebu svjedočimo jednoj od rijetkih prirodnih pojava – kiša meteora. No, meteori će biti vidljivi ako nebo ne bude prekriveno oblacima, najavio je koordinator Hrvatske meteorske mreže i dopredsjednik Hrvatskog astronomskog saveza Damir Šegon.

“Negdje pred zoru 31. svibnja, postoji mogućnost da na nebu svjedočimo jednoj od rijetkih prirodnih pojava: pljusku meteora, ako nebo ne bude prekriveno oblacima. Riječ je o pojavi koja nastaje kada se Zemlja na svom putu oko Sunca sudari s oblakom sitnih čestica – meteoroida – izbačenih s kometa, u ovom slučaju s kometa 73P/Schwassmann-Wachmann čija se jezgra godine 1995. raspala na nekoliko dijelova. Raspad jezgre 73P je pritom na svojoj orbiti ispred i za sobom ostavio puno meteoroida s kojima se Zemlja u najvećoj mjeri ima sudariti oko 7 sati prema srednjoeuropskom mjerenju vremena. Meteoroidi prilikom izgaranja u atmosferi uzrokuju nebesku pojavu koju nazivamo meteor ili zvijezda padalica”, objašnjava Šegon.

“Iako če u to vrijeme kod nas uvelike biti dan, ukupno trajanje ovog mogućeg nebeskog vatrometa zvijezda padalica procjenjuje se na nekoliko sati i moguće je da ćemo neke od tih meteora vidjeti i iz naših krajeva. Brojnost meteora je velika nepoznanica: moguće je da će meteoroidi biti previše sitni da bi se njima uzrokovani meteori vidjeli prostim okom, moguće je da će biti dovoljno velike mase da budu vidljivi. Procjene vodećih svjetskih stručnjaka na polju predviđanja ovakovih događaja slažu se u jednom, a to je da će se “nešto” dogoditi i variraju od običnim promatračima neprimjetne aktivnosti meteora pa sve do meteorskog pljuska od tisuće meteora na sat.





Bacite oko na nebo

Mada je sam meteorski potok uzrokovan meteoroidima kometa 73P nazvan tau Herkulidi prema njegovom položaju iz godine 1930. kada je otkriven, radijant (točka iz čijeg će smjera meteori izvirati) ovogodišnjeg potoka nalazit će se u zviježđu Volara, na četvrtini puta od zvijezde Arktur prema zvijezdi Karlovo srce (u zviježđu Lovačkih pasa) i pred jutro manje više iznad naših glava. Za one koji se slučajno ili s namjerom probude nakon 2 sata u jutro 31.5. ovu pojavu mogu opažati bez ikakvih pomagala. Dovoljno je zakloniti se od okolnih izvora svjetlosti (Mjesec ovom prilikom neće smetati) i iz mraka promatrati nebo – meteori potoka tau Herkulida trebali bi biti najbrojniji na visini od oko 30-ak stupnjeva od horizonta (oko trećine udaljenosti između horizonta i zenita), te bi u usporedbi s drugim meteorima trebali biti vrlo spori. Za razliku od na primjer Perzeida koje su neki opažali tijekom sredine kolovoza, tau Herkulidi trebali bi trajati i do 4 puta duže (oko jedne sekunde).

Kao zaključak, moguće je da će se pred jutro 31.5. ove godine na nebu dogoditi nešto neuobičajeno. Moguće je da ćemo vidjeti jako puno zvijezda padalica, ali moguće je da se neće vidjeti ništa posebnog ni spektakularnog. Bilo kako bilo, ako nekim slučajem u to vrijeme budete budni, bacite oko na nebo… možda ćete prisustvovati nečem nezaboravnom. Tau Heculids bi mogli iznenaditi ali i razočarati…”, poručuje Šegon.