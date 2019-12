PRIPREMITE SE NA PROMETNI KOLAPS: Stvaraju se kilometarske kolone, čeka se i do dva sata

zbog uključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zadar II kratkotrajno će se na 15 minuta zaustavljati sav promet u smjeru Zagreba: od 01.01. 2020. god. do 07.01. 2020. god. od 20:00 do 21:00 sat; od 08.01.2020. god. do 31.01.2020. god. od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, petkom i subotom od 15:30 do 16:30 sati, nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati.