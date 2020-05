PRIPREMITE KIŠOBRANE: Stiže pogoršanje vremena! Meteorolozi objavili od kada ponovo možemo očekivati sunce!

Autor: Dnevno

Do ponedjeljka nam slijedi jačanje juga i jugozapadnjaka, te daljnji pad atmosferskog tlaka zbog dotoka razmjerno toplog zraka, stoga ni biometeorološka prognoza neće biti baš povoljna.

Bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i razmjerno vjetrovito. Uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega mjestimice može pasti vrlo malo kiše, a najveća je vjerojatnost poslijepodne. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorskim i sjeverozapadnim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 °C, na istoku moguće i malo viša, javlja HRT.

Danas nas samo ponegdje može iznenaditi malo kiše, a već u ponedjeljak i osobito utorak bit će je znatno više. Mjestimice i u obliku pljuskova s grmljavinom, u utorak na Jadranu gdjegod i sa jakom burom.

U ponedjeljak će biti promjenljivo, povremeno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Na Jadranu i područjima uz njega kiša će biti češća, osobito na širem riječkom području i u Gorskom kotaru gdje lokalno može biti obilna. Najmanje kiše, ponegdje čak i suho bit će u Slavoniji. I dalje vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni vjetar, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo u slabljenju prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 14 do 18. Najviša dnevna između 19 i 24, u Slavoniji i do 26 °C.

I dok će temperatura zraka u utorak prilično “pasti”, atmosferski tlak zraka naglo će porasti! Stoga će već od srijede biti stabilnije, te ponovno posvuda sunčanije i toplije, ali uz promjenljivu naoblaku te mjestimice i kišu, navodi DHMZ.