PRIPREMITE KAPUTE, STIŽE NAM POLARNA HLADNOĆA! Europski meteorološki servis objavio siječanjsku prognozu

Autor: Dnevno

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu ostati dovoljno hladno i padat će samo snijeg. I to osobito u drugom dijelu dana uz stvaranje snježnog pokrivača. Uglavnom slab jugozapadnjak, prema kraju dana u okretanju na umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a najviša temperatura oko 0 °C, piše HRT u svojoj današnjoj vremenskoj prognozi.

U središnjoj Hrvatskoj povremeno slab snijeg, poslijepodne uz porast temperautre i susnježica, moguće i kiša, a prevladavat će oblačno. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, navečer i sjeverozapadni. Najniža temperatura od -5 do -2 °C, a poslijepodne i do 4 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, uglavnom poslijepodne u gorju ponegdje slab snijeg, ponajprije u Lici, a na moru podno Velebita moguće malo kiše. Vjetar na sjevernom Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 7 °C. U gorju najniža jutarnja temperatura oko -6 °C.

Na srednjem Jadranu naoblačenje, uglavnom prema kraju dana mjestimice s kišom, u unutrašnjosti Dalmacije i slabim snijegom. Puhat će slab do umjeren, na otvorenom moru do jak sjevernjak i sjeverozapadnjak uz umjereno valovito more. Najviša temperatura od 3 °C u Zagori do 8 °C na obali i otocima.

I na jugu Hrvatske vjetar će oslabjeti, pa se ujutro ponegdje očekuju “minusi”, osobito u dolini Neretve i Konavlima, a najviša temperatura do 8 °C. U početku će biti dosta sunca, a zatim će se naoblačiti, no uglavnom bez oborina. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverac, a poslijepodne i sjeverozapadnjak.

I početak idućeg tjedna donijet će pravo zimsko vrijeme. Najavljuje to i međunarodni meteorološki servis Severe Weather Europe koji do sredine siječnja prognozira veliko zahladnjenje, čak i polarnu hladnoću s temperaturama nižim od prosjeka u većem dijelu Europe.