PRIPREMITE KAPE I RUKAVICE: Danas idemo do samo dva stupnja!

Autor: DHMZ

U unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno sa snijegom, osobito u gorskim i istočnim predjelima. Najviše snijega bit će u istočnoj Slavoniji i Baranji uz stvaranje značajnijeg snježnog pokrivača. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a mjestimice može biti malo kiše, podno Velebita i pahulja snijega nošenih burom.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim, osobito prema kraju dana podno Velebita i orkanskim udarima. Na jugu do sredine dana još istočnjak i jugo, većinom na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 3 do 8, a drugdje na moru od 8 do 13 °C.