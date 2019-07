PRIPREMA SE ODSTREL VLADIMIRA ŠEKSA: Tko mu na tajnim sastancima radi o glavi?

Kada bi kojim slučajem pokušavali pobrojati sve HDZ-ovce koji su od devedesetih do danas prostrujali kroz tu stranku, pa potom nestali s političke scene, vjerujemo da bi popis bio podugačak, no, dok su se mnogi smjenjivali, na političkoj sceni i danas pliva doajen Vladimir Šeks, postojan poput trovremenskog Tafta.

No, izgleda da je njegov utjecaj na stranku, ali i na premijera Andreja Plenkovića, dozlogrdio HDZ-ovcima, posebno onima u Slavoniji koji su s njime i imali najviše doticaja, pa se navodno uoči unutarstranačkih izbora koji počinju u siječnju iduće godine, formira novi pakt HDZ-ovaca iz Vukovarske i Osječko-baranjske županije, kako bi vodeće pozicije u tim slavonskim ograncima popunili svojim ljudima, eliminirajući pritom ne samo Vladimira Šeksa nego i Tomislava Čuljka, kojega se u vinkovačkom kraju stigmatizira kao svojevrsnog vladara iz sjene, bez kojega stranačka kadroviranja ne mogu proći. Njegova je uloga bila ključna i u posljednjoj rekonstrukciji Vlade u koju je uveo svojeg čovjeka, Marija Banožića. Cilj je slavonskih ogranaka, koji se polako, ali sigurno formiraju, na krovne pozicije dovesti ljude koji su samostalni i skloni konkretnim potezima, umjesto da budu lutke na koncu stranačkog rukovodstva. Šeks je pak u tom pogledu priča za sebe, jer on gotovo dva desetljeća ima golem utjecaj na osječki ogranak stranke, i tu se doima gotovo nedodirljivim, dok je, primjerice, utjecaj Đakića i Kirina u virovitičkom kraju podrezao sam Plenković mičući iz Vlade Tomislava Tolušića, pritom ignorirajući bunt iz virovitičkog kraja.

Pitanje je kako će Plenković eliminirati svojeg savjetnika Šeksa i želi li to uopće? Dobro upućeni tvrde da premijer o tome ne razmišlja, ali da je udar na Šeksa zapravo svojevrsni udar na samog Plenkovića te da će označiti početak pobune u vladajućoj stranci, no nove slavonske snage nemaju namjeru posustati pa se tako sve intenzivnije sastaju, a na ugodnim druženjima, prema pisanju medija, viđen je Josip Dabro, zamjenik vukovarsko-srijemskog župana, koji se namjerava kandidirati za šefa vukovarsko-srijemskog HDZ-a koji sada vodi Dražen Milinković, Čuljkov kadar. U njegovoj je ekipi i šef HGK Luka Burilović, ali i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić te Marinko Beljo, tajnik vukovarsko-srijemskog ogranka stranke, u osječkom ogranku je i Ivan Anušić, a sastanak nije propustio ni Ivan Penava. Ova mlada družina, među kojom je i voditelj predsjedničine kampanje, očito kani preuzeti slavonske ogranke u svoje ruke, no mnogi prije njih kanili su eliminirati Šeksa pa im to nije pošlo za rukom. Kada nosiš titulu najdugovječnijeg političara u Hrvata, sasvim je jasno da si preživio sve bure i oluje koje su te pokušavale srušiti. Nije stoga previše Šeksa dirnula ni nedavna artiljerija koju je na njega sasuo najglasniji mostovac, Nikola Grmoja, mašući dokumentima koji, prema njegovim riječima, dokazuju kako je politički vrh znao za probleme u koncernu Agrokor.

“Radi se o dopisu financijske policije iz ožujka 1994. godine. Predmet je Agrokor d.d. Taj je predmet došao u ruke tadašnjem potpredsjedniku Vlade, Vladimiru Šeksu. Kontrola je utvrdila da je Agrokor sklopio sa Zabom tri kratkoročna kredita za otkup kukuruza. Riječ je o milijardu i 264 hrvatska dinara. Utvrđene su nepravilnosti i o tome da je bio obaviješten potpredsjednik Vlade Vladimir Šeks”, grmio je Nikola Grmoja na konferenciji za novinare, nastavljajući prozivati najdugovječnijeg političara da, unatoč spoznajama o Agrokoru, nije ništa poduzeo, premda je bio na čelu Istražnog povjerenstva koje se tada osnovalo. No, ove Grmojine riječi nisu previše dirnule ni prozvanog Šeksa, ni samoga premijera Andreja Plenkovića, čije golemo povjerenje uživa.

Nije Šeksa previše dotaknulo ni nedavo otkriće tjednika Nacional koji je objavio transkripte razgovora koje je Služba državne sigurnosti vodila s njime. Riječ je o razdoblju tijekom 1983. godine, kada su ga pokušavali vrbovati da radi za njih, a istodobno su, prema pisanju spomenutog medija, testirali radi li Šeks za KOS. Odvijalo se to u doba kada je Šeks očekivao ishod odluke Saveznog suda o sudskoj presudi koju je protiv njega potvrdio Vrhovni sud Hrvatske jer je bio optužen zbog protudržavnih djelatnosti te ga je nadzirala Udba. Za nadzor nad Šeksom bio je zadužen Zdravko Pejić, koji je s njime periodično komunicirao.

Ni na ove napise Šeks se nije previše osvrtao, nazvao ih je čistim izmišljotinama. Nije, međutim, čudno da Šeks ovako olako i bez previše uzbuđenja odbacuje optužbe na svoj račun, kada uživa potporu premijera Plenkovića. A koliko je premijer lojalan Šeksu, svjedoči činjenica da je upravo on na svim stranačkim sastancima, na kojima se odlučuje o svim ključnim pitanjima za stranku, uvijek prisutan, iako više nije u HDZ-u. Detalj je to koji smeta i dijelu HDZ-ovaca koji premijeru zamjeraju što se odrekao ljudi poput Davora Ive Stiera ili pak Mire Kovača, dok Šeksu istodobno daje priliku da stranci kroji političku sudbinu, premda mu je odavno bilo vrijeme da se umirovi. Ali kako to obično u hrvatskoj politici, za svaki postupak političari imaju nešto dublji razlog pa je tako i Plenkovićeva veza sa Šeksom dubljega karaktera. Nije tajna da je Plenkovića na čelo stranke instalirao upravo Vladimir Šeks. Ideja je to koja se godinama gradila.

Treba se podsjetiti na unutarstranačke izbore na kojima je, među ostalim, sudjelovala i bivša premijerka Jadranka Kosor. Upravo u toj bitki jedna od ključnih karika za još jedan mandat bio je Plenković kao kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a, upravo u timu bivše premijerke, dok je Šeks bio ključna osoba koja je žestoko agitirala za pobjedu Jadranke Kosor i njezina tima. Kosor je ispala najveća gubitnica tih izbora, a Šeks je priznao poraz i kleknuo pred novim šefom, dok si je Plenković osigurao opstanak u stranci zahvaljujući potpori diplomatskih krugova. Upravo zato što je Šeks vjerovao u Plenkovića dok je ovaj stasao u ozbiljnog političara, premijer mu danas slijepo vjeruje i vraća dugove.

Bilo kako bilo, Šeksova biografija otkriva kako je riječ o političaru koji je ispisao noviju hrvatsku povijest. Poznati hrvatski novinar Petar Požar za njega je jednom prigodom rekao kako je imao veliku sreću u životu, jer da nije bilo jedne loze previše u kakvoj osječkoj birtiji i jedne “Vile Velebita” u vremenu u kojem to baš i nije bio službeni repertoar, pitanje je bi li njegova karijera išla tijekom kojim je išla.

Šeksov otac Aleksandar bio je lijevo orijentirani obrtnik pa se sin sa 21 godinom upisuje u Savez komunista, što mu je ujedno bila prva stanica u političkoj karijeri. Nakon što je završio Pravni fakultet, Šeks se zapošljava u osječkom tužiteljstvu, a za samo četiri godine postaje zamjenik tužitelja. Nakon afere s lozom i otvaranjem pošte na osječkom sudu, izbačen je iz Partije pa ga u to vrijeme obrađuje “Služba državne bezbjednosti”, otvarajući mu dosje pod šifrom Sova.

Kada je u tužiteljstvu raskinuo radni odnos, Šeksa izbacuju iz odvjetničke komore pa se našao na ulici. Ipak, nije dugo stajao na mjestu, već se pismeno obraća srpskoj komori, i to na ćirilici, tražeći dozvolu za otvaranje odvjetničkog ureda u Šidu. Oduvijek spretan i tvrdoglav, već tada ostvaruje prisne odnose, kako s Matom Arlovićem, tako i s Milovanom Đilasom, pa i s Vojislavom Šešeljem. Postaje član PEN-a Amnesty Internationala, a zbog zlata, pola je godine robijao u Staroj Gradiški, gdje je vodio dnevnik koji je objavio pod nazivom “Tmina zatvorskog sna”.

Nakon izlaska na slobodu, kako nije mogao pronaći odvjetnički posao, radio je kao grobar u osječkom Ukopu. Vrijeme je odradilo svoje, a Šeks se, lukav kakav jest, našao u pravo vrijeme na pravome mjestu, ali i s pravim ljudima, te se tako našao i na Jarunu, u birtiji u kojoj se osnivala Hrvatska demokratska zajednica. Zajedno s Glavašem, osigurava si visoku poziciju u stranci, a u to vrijeme sukobio se ne samo s Manolićem i Mesićem nego i sa samim Tuđmanom. Ubrzo se pokajao, a u stranci doboko pustio korijene nakon svih ostalih. Nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika i ključnih parlametarnih izbora, Šeks se priklanja Sanaderu te odbacuje Pašalića. Nakon Sanaderova kraha priklanja se Jadranki Kosor, a potom i Karamarku. Na koncu, gdje god da bio, što god da radio, Šeks će zapravo najviše ostati zapamćen po onoj “locirati, indentificirati, uhititi i trasferirati” generala Antu Gotovinu.