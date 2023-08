Pripazite što ćete ove godine odjenuti u Kninu: Za majice s pozdravom Za dom spremni kazne su i do 4.000 eura

Autor: Iva Međugorac

Nije neobična praksa to da se u Kninu povodom obilježavanja godišnjice Oluje pojavljuju građani odjeveni u odjeću s napisom Za dom spremni. Obilježja s tim napisima moguće je pronaći i na štandovima u Kninu, a osim toga nije rijetka pojava niti to da se u ovome gradu, ovim povodom i uzvikuje pozdrav Za dom spremni, no ove godine s time treba biti oprezan jer ne treba zaboraviti na Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira kojim se sva djela iz prekršajne sfere sankcioniraju novčanim kaznama.

Sve do ovog zakona uzvikivanje povika Za dom spremni kažnjavalo se kaznama u rasponu od 20 do 150 eura ili pak kaznom zatvora do 30 dana, no sada je za to raspon kazne od 700 do 4.000 eura. Ukoliko netko poželi na majici ili bilo kojem drugom predmetu istaknuti sporni pozdrav mogao bi također ostati bez iznosa od 700 do 4.000 eura, a oni koji su radili na ovom zakonskom prijedlogu još prije par mjeseci tvrdili su kako će oštro kažnjavanje suzbiti korištenje ne samo ovog pozdrava, već i drugih ponašanja koja se ovim zakonom oštro kažnjavaju.

Inače su prošle godine na obljetnicu Oluje članovi udruge 9.bojne HOS-a u Kninu uzvikivali pozdrav Za dom spremni, održavajući skup pred spomenikom poginulim braniteljima, a vođa svečanosti poručivao je kako će hrvatsku domovinu pozdraviti tri puta onim istim pozdravom kojim su je pozdravljali u Domovinskom ratu. Prije toga ova se skupina postrojila i položila svijeće i cvijeće na spomenik, a mediji su problematizirali to što je policija sve snimila, ali ne i reagirala.





Hoće li reagirati ove godine teško je reći, no činjenica je da se ovim zakonom Plenkovićeva vlada udovoljavajući koalicijskim partnerima prešutno, a opet poprilično drastično odlučila kazniti one koji uzvikuju pozdrav Za dom spremni podvodeći ga pod narušavanje javnog reda i mira, iako je sve to i sada stvar interpretacije sudova, što znači da je Plenkovićeva vlada ove izmjene ipak donijela sa svojevrsnom figom u džepu pazeći da se ne zamjeri braniteljskoj populaciji, odnosno svojem biračkom tijelu.

Da je tome tako moglo se vidjeti i tijekom nedavne burne rasprave u sabornici u kojoj se polemiziralo o ovome zakonu pa je tako Mostov Miro Bulj progovorio kako se radi o legitimnog pozdravu HOS-a koji je kao dio Hrvatske vojske branio Hrvatsku u Domovinskom ratu, sa čime se naravno očekivano nije složio SDSS-ov Milorad Pupovac.

Nije tajna da je Plenković baveći se ovom tematikom formirao famozno Vijeće za suočavanje s prošlošću koje je zaključilo da se u izvanrednim prilikama, primjerice komemoriranja obljetnica pogiblje pripadnika HOS-a i sličnih događanja simoli i znakovlje HOS-a ipak smiju koristiti, takav stav Vijeća naišao je na osudu onih koji smatraju da je time Plenković odlučio podilaziti braniteljima, tolerirajući određenim skupinama korištenje ustaškog znakovlja, što je u međuvremenu izmaklo kontroli. Bilo kako bilo, izmjenama Prekršajnog zakona priča se svela na stav sudova i sudaca pa se stoga računa da će se uz kazne do 4.000 eura malo tko odlučiti uzvikivati sporni pozdrav i nositi spornu odjeću. Je li i kako je novi zakon zaživio u praksi ostaje nam da vidimo u Kninu, u kojem će nedvojbeno i ove godine biti onih koji će svjesno, ili ne na sebi imati obilježja koja su po novom Prekršajnom zakonu kažnjiva.