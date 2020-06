PRIMJETILI? ‘Mjere su pukle kad se počelo spominjati ime jedne važne osobe’: Tko je kontaminirao istragu o Rimac?

”Mjere praćenja pukle su kad se počelo ponavljati ime jedne važnije osobe, pa se onda sve podijelilo novinarima”, izjavio je prije nekoliko dana predsjednik Zoran Milanović komentirajući naprasan prekid istrage oko bivše kninske gradonačelnice Josipe Rimac i mreže njenih ‘poslovnih’ partnera.

Ovim se riječima, Milanović zapravo prilično izravno složio s premijerom Andrejom Plenkovićem kojega je kontaminiranje istrage uistinu iznerviralo pa je svoje nezadovoljstvo podijelio i s predstavnicima medija otvoreno aludirajući na one koji su detalje istrage mogli pustiti u javnost.

”To je moglo izaći iz DORH-a ili policije, sigurno nije iz knjižnice, to je katastrofa. Moraju pronaći tko je to”, rekao je Plenković. I Milanović i Plenković kao predstavnici vlasti, ali i čelni ljudi iste koji su uz ostalo odgovorni za funkcioniranje kako sustava, tako i institucija pa u konačnici i pravosuđa, usuglasili su se oko toga da sustav ne funkcionira. Teza je to koja ‘običnom’ hrvatskom puku ionako nije strana, no s druge strane, taj obični puk vrlo dobro zna da je na čelu policijskog sustava ministar Božinović, Plenkovićeva desna ruka, pa stoga nije jasno na koga Plenković točno aludira kada na odgovornost poziva policiju? Isto se odnosi i na Državno odvjetništvo.

Plenković se čudom čudi zbog curenja informacija, a istodobno njegov ministar Bošnjaković slučajno u podrumu restorana sreće Ratka Mačeka. Plenković doista je u pravu kad kaže da je sustav truo, no taj je sustav plod njegove vlasti, korupcije unutar institucija, ali i kriminal na državnoj razini, u njegovoj su nadležnosti, možda uistinu nema ništa sa svime onime što se na teret stavlja Josipi Rimac, no on je taj koji je je doveo, osim toga, nije jasno čemu se točno čudimo, kada govorimo o pucanju istrage, jer u Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko godina pukao čitav niz podjednako važnih istraga.

Tako je primjerice kontaminirana istraga proitiv ustavne sutkinje Slavice Banić koju je Uskok stavio pod mjere tajnog nadzora ne bi li istražio njene intenzivne kontakte sa Zdravkom Mamićem i njemu bliskim osobama koje su pokušavale na Ustavnom sudu srušiti djelove Zakona o sportu. Mjere su provaljene i u slučaju tajnog praćenja Franje Vaege i Blaža Curića inače vozača ondašnjeg ministra Tomislava Tolušića. O pucanju mjera dosta se intenzhivno govorilo 2015.godine, kada su HDZ-ovi Miroslav Tuđman i Tomislav Čuljak kao članovi saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost u Operativno-tehničkom centru provjeravali jesu li prisluiškivanja njihova dva mobitela, ali i mobiteli Milana Bandića i Milijana Brkića, Bandić je inače baš u to vrijeme i bio pod mjerama.

I sada se Plenković nakon svega toga čudi nečemu na što se itekako može utjecati, i nečemu što osobno može spriječiti. Dojam javnosti je da je istraga koja se vodila oko Rimac pukla u trenutku kada se došlo blizu Plenkovićevim ministrima, ali i njemu samome, jer ne treba zaboraviti da se na popisu svjedoka nalazi i njegova najbliža suradnica Tena Mišetić. Kako sanirati taj dojam uoči izbora, ali i kako se prestati čuditi, a početi djelovati pitanja su na koja će odgovore morati potražiti i predsjednik, ali i neki budući šef Vlade.