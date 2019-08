PRIMJETILI? Kolindin novi suradnik neizravno kritizirao Plenkovića: Što se kuha u pozadini?

Autor: Iva Međugorac

Situacija u HDz-u sve je samo ne ugodna za premijera Andreja Plenkovića protiv kojega ustaje sve veći broj članova, pa je tako nedavno bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač vrlo jasno izazvao premijera tvrdeći da je nakon rekonstrukcije Vlade, potrebno provesti i rekonstrukciju vladajuće stranke, što je izazvalo lavinu nezadovoljstva među premijerovim pulenima, istim onima koji su s Plenkovićem ‘rekonstruirali’ Karamarko. Sve to odvija se u jeku priprema za predsjedničke izbore, na kojima bi kako za sada stvari stoje HDZ-ove boje trebala braniti aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović, koja kako je premijer rekao u više navrata ima nedvosmislenu potporu stranke. Predsjedničin tim, među ostalim tvoriti će i osječko-.baranjski župan Ivan Anušić koji je ovih dana također komentirao poziciju stranke čiji je član i to na prilično istovjetan način, kao što je to učinio Kovač pa se nameće pitanje nastoji li se to predsjednica preko svojih suradnika distancirati od premijera i njegove politike dok je on istodobno podupire i zbog nje ulazi u konflikte sa Škorom i Milanovićem?

“Izbori za europarlament bili su hladan tuš, naravno da je rezultat loš, ali nije katastrofalan, očito je da smo imali poteze koji nisu bili podržani od strane birača, to je potpuno jasno, greške treba priznati i ispravljati, treba jasnije komunicirati ključne poruke ne samo s članovima nego i s biračima, biti u komunikaciji s narodom koji izlazi na izbore ovisno o tome ispunjavamo li mi ili ne njihova očekivanja. Radi se o novom, jednostavnom pristupu prema svakom čovjeku, još se puno moramo truditi, puno puta posuti pepelom po glavi zbog nekih stvari koje nisu bile dobre, ljudi koji nisu zaslužili neke pozicije i nisu ono što se od njih očekivalo njima se treba zahvaliti i staviti ih u drugi red, treba dati šansu novim ljudima, koji su se spremni kroz politiku žrtvovati za ovu situaciju za Hrvatsku, treba razriješiti i rastumačiti političku situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi”, izjavio je Anupić za N1 dodajući da ne treba bježati od činjenice da ljudi na terenu nisu dovoljno informirani o onome što se događa.

” U ovom trenutku konsolidacija, rekonstrukcija, sve ono što je potrebno će se dogoditi, HDZ je preživio puno gore situacije. Relativna pobjeda ne znači ništa, mi moramo pobijediti s takvom razlikom da možemo složiti vladu, ali i razmišljati da ako pobijedimo s kvalitetnom razlikom, moramo imati koalicijski potencijal. Ja nisam za Veliku koaliciju, nju bi mogli opravdati samo velikim ugrozama za RH, kao što su ratna stanja ili nešto gore od toga, ali u ovom trenutku nema apsolutno nikakve potrebe za Velikom koalicijom i ne treba tu teoriju puštati u javnost i zbunjivati ljude. Do parlamentarnih izbora imamo još sigurno godinu dana, do tada će biti i unutarstranački izbori u HDZ-u, sigurno ćemo imati određene poruke, smjernice i plan kako ćemo funkcionirati u budućnosti te ih artikulirati prema javnosti i našim biračima, tako da mislim da je u ovom trenutku o Velikoj koaliciji bespotrebno i bespredmetno razgovarati”, konstatirao je također osječko-baranjski župan koji bi se trebao naći u predsjedničinom timu, a čije su riječi na tragu onih Kovačevih, pa se tako može naslutiti kako će predsjednička kampanja Kolinde Grabar-Kitarović biti potpuno oprečna od one kakvu je za europske izbore vodio Plenković, čija je politika centra ionako doživjela debakl. Da se predsjednica vraća desnoj struji, koje se odrekla nakon što se pomirila s Plenkovićem moglo se naslutiti i iz nekoliko njenih posljednjih poteza od toga da se sastala s Penavom te pokazala razumijevanje zbog njegova otpora spram ćirilici u Vukovaru, do toga da je kritički progovarala o valu migranata koji defiliraju kroz našu zemlju, a na koje naša policija navodno fizički nasrće.

Inače, i sami Anušić pokazatelj je da će se predsjednica pokušati približiti nešto konzervativnijem biračkom tijelu, a HDz-ovci njegov izbor opisuju kao posve razuman i opravdan, jer radi se o bivšem, uspješnom načelniku općine Antunovac, koji je uspio osvojiti županiju, a odluka o njegovom angažmanu sasvim je sigurno ponukana Škorinom kandidaturom za predsjednika. Anušić je kako je sam priznao u politiku ušao iz protesta, a osim toga sa 18 godina napustio je srrednju školu kako bi otišaou rat, ipak, četiri godine poslije upisuje Fakultet za fizičku kuluturu u Zagrebu, a u vojsci koja ga povezuje s Milijanom Brkiećem s kojim je ratovao proveo je punih 11 godina. ”U Domovinskom ratu mi je poginuo brat i trojica prijatelja s kojima sam odrastao ”ispričao je Anušić u jednom od svojih intervjua, a uz ostalo nagrađivan je brojnim odlikovanjima baš zbog sudjelovanja u ratu.