Primjetili? Jedan je detalj u Tolušićevoj aferi strašno neobičan!

Europska vlada stručnjaka upravlja Hrvatskom, tako nekako sažeti bi se moglo sve ono što smo čuli posljednjih dana tijekom gostovanja njemačke kancelarke Angele Merkel, ali i nešto prije toga kada je briselski dečko Andrej Plenković momke i cure iz svojeg tima predstavljao hrvatskoj javnosti. No, ono što se u Hrvatskoj dopušta i tolerira političarima teško da bi u Angelinoj Njemačkoj prošlo tako lišo. A tolerira se sve i svašta! U europskoj, uljuđenoj Vladi Andreja Plenkovića sjedi tako ministrica Gabrijela Žalac, u čijem se dovrištu slučajno ukazao Mercedes, a nešto prije toga slučajno je u suzama naricala pred kamerama tvrdeći da je prometnu nesreću prouzročila upravljajući vozilom bez valjane vozačke dozvole. Potom smo se slučajno spleli u sagu s kućom ministra Marića, a onda krajnje slučajno, neka banda opet podmeće Tolušiću, i to ni više ni manje nego nekretnine po imovinskoj kartici. Za to vrijeme, mirovinsku reformu u stručnoj europskoj vladi prepustio je Plenković stranačkom pulenu Paviću, koji u realnom sektoru izvan politike nema pretjeranog iskustva. Bez pretjeranog iskustva u svijetu koji nema veze s politikom je i Tolušić, koji je karijeru počeo graditi kao vježbenik u Uredu državne uprave, obnašao je dužnost župana, a zatim se skrasio i kao ministar u vladi Tihomira Oreškovića gdje je upravljao regionalnin razvojem i fondovima EU. Nakon toga, osim ministarske funkcije u poljoprivrednom resoru Tolušić postaje i potpredsjednik u Plenkovićevoj vladi. Dok se on gradio kao političar, gradila se i njegova raskošna imovinska kartica pa tako danas posjeduje stan u Zagrebu, raskošnu kuću u rodnoj Virovitici, ali i 120 kvadrata roštiljarnice. Uz to, mediji su ovih dana zabilježili i zanimljivu crticu o njegovom luksuznom vjenčanju na skupocjenom imanju u pitoresknoj Istri. Svojevrsna prekretnica za Tolušića je 2017.godina kada se domogao stana u Zagrebu od 83 kvadrata, te na popis imovine uvrstio i virovitičko zemljište na kojem je kasnije izgradio kuću. Uz raskošno istarsko vjenčanje, Tolušić se te godine počasio i Pasatom od 200 tisuća kuna.

Zanimljiv je i tijek ministrove imovine, po imovinskim karticama, a ona prva datira iz 2011.godine, tada je Tolušić primao plaću od 18 tisuća kuna, a tadašnja supruga 6000 kuna, a temeljem pozajmica došli su do stana u Virovitici od 83 kvadrata vrijednog preko pola milijuna kuna, ta prva kartica pamti i 28 kvadrata stana u Osijeku, ali i 49 kvadrata u Zagrebu. Vozni park bio je nešto skromniji, riječ je o Citroenu C Crosser, prvi kredit Tolušić diže još 2005.godine, a radi se o svoti od 45 tisuća eura. Ono o čemu većina stanovništva ove uljuđene zemlje može sanjati Tolušić je realizirao u vrlo kratkom roku pa tako u vremenu kada otplaćuje prvi kredit on uzima još dva kredita, konkretnije 2008.godine zadužuje se za 21 tisuću eura, a 2010.godine kreditno se zadužuje za 55 tisuća eura. Čarobnjak Tolušić kredite iz 2005.godine isplatio je prije roka, a isto je učinio i s onim iz 2010.godine, a 2015.godine uzima kredit od 59 tisuća eura, a premda je riječ o kreditu na 15 godina, spretni ministar dugove podmiruje u svega godinu dana. Zatim dolazi 2016.godina i novi kredit od 70 tisuća eura. Nakon što se razveo Tolušić ostaje bez 83 kvadrata stana u rodnom gradu, ali tu priči nije kraj jer kupuje novi stan od 70 kbadrata vrijedan 440 tisuća kuna. U novi brak ulazi 2017.godine, kada ujedno i impresivno obogaćuje svoju karticu u koju među ostalim bilježi i zemljište nove supruge u Privlaci, ali i zemljište u Virovitici od 133 tisuće kuna, tu valja dodati i zagrebački stan od 580 tisuća kuna.Zemljište u Privlaci posebno je intrigantna priča, naime riječ je o 446 m2 parcele smještene nedaleko od mora, u građevinskoj zoni. U jednom periodu, u imovinskoj kartici to zemljište prijavljeno je na 115 tisuća kuna vrijednosti, ali to zemljište iz imovinske koja je predana 2018.godine isparava, a novi vlasnik kupuje je za 450 tisuća kuna. slučajno ili ne, kupac je vlasnik virovitičkog obrta koji je u vrijeme kada je Tolušić kao župan stolovao virovitičkim krajem surađivao sa županijom. Slična priča ponovila se i sa kućom u Virovitici s raskošnom roštiljarnicom, loju je također gradio poduzetnik koji je u Tolušićevoj eri surađivao sa županijom.