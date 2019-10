PRIMIJETILI? Stier je upravo krenuo u kampanju za šefa HDZ-a: Između redaka otkrio ime glavnog saveznika

Gostovanje HDZ-ova Davora Ive Stiera na N1 televiziji, gdje je progovorio i o događanjima unutar svoje stranke, vrlo je jasno dalo do znanja da su u vladajućim redovima podjele sve osjetnije te da zapravo nikome, pa ni njemu samome nije svejedno to što vukovarski gradonačelnik Ivan Penava razmišlja o kandidaturi za predsjednika stranke.

O njegovim najavama premijer Andrej Plenković progovara s dozom opreza, dok je Stier koji je također zainteresiran za fotelju predsjednika HDZ-a očito odlučio primjeniti drugu strategiju, jer valja imati na umu da nije posve sigurno da će se Penava uistinu i kandidirati za šefa stranke. Dobro upućeni svjedoče kako njega zapravo zanima pozicija u stranačkom predsjedništvu, a ukoliko je to doista tako nije nemoguće da do cilja pokuša doći kroz suradnju sa Stierom koji ne prestaje progovarati o zajedništvu.

Stier je i tijekom ovog svojeg posljednjeg nastupa stao na Penavinu stranu govoreći kako je on čovjek koji svojim stavovima simbilizira jedan zdrav patriotizam te ima širinu i zna koje su vrijednosti te se to ne stiti istaknuti. Inače, vrlo oprezno i s razumijevanjem o Penavi progovara i Milijan Brkić drugi čovjek stranke koji je javno stao u obranu vukovarskog gradonačelnika tvrdeći da shvaća njegov revolt osobito onaj prema ćirilici u Vukovaru, baš zbog sredine iz koje dolazi, dok je primjerice na sastanku stranačkih glavešina soliranje Mire Kovača prekorio pozivajući na stranačko jedinstvo uoči predsjedničkih izbora.

Ni Plenković nije nastrojen na Penavu kao što je na Kovača s kojim je u više navrata kako osobno, tako i preko svojih trbuhozboraca ratovao putem medija. Penavi premijer s vremena na vrijeme uputi pokoju packu, ali nije to ništa ozbiljno, i ništa pretjerano značajno, premda izvori bliski HDZ-u prepričavaju da je baš vukovarski gradonačelnik karika koja najviše živcira premijera jer ne samo da se otima kontroli, već pod svoj kišobran privlači konzervativce, branitelje i sve one koje je on nastojao eliminirati iz stranke i očistiti iz stranačkog života. Međutim, Plenkoviću očito u posljednje vrijeme čistke ne polaze za rukom pa se tako u život vratio i Brkić kojega se nastojalo smaknuti aferom SMS koja ipak nije doživjela institucionalni epilog onako kako se to očekivalo, jedno je vrijeme Branimir Glavaš HDSSB-ovac koji čuva leđa Plenkovićevoj vladi govorio da iza Penave stoji Brkić, ali ta retorika ondedavno je naglo ublažena.

No, posebno je simbolična baš Stierova blagost, jer na prvu se čini da njih dvojica pucaju na istu fotelju, već na drugu s dubohim udahom izgleda da je priča osjetno drugačija. ”Unutarstranački izbori će biti prilika za ujediniti stranku”, izjavio je među ostalim Stier očito svjestan podjela koje nagrizaju HDZ koji se odmakao od konzervativnog biračkog tijela za što je visoku cijenu platio na europskim izborima. Nervoza se u Plenkovićevom timu zbog Penave može rezati nožem, no s druge strane Stier ga je odmah nakon objave kandidature krenuo hvaliti tvrdeći da je poslao dobre poruke.





Ono što također valja imati na umu jest da je Stier u kontaktnu sa Penavom, nerijetko se čuju i razmjenjuju poruke, a osim toga Stier u zadnje vrijeme sve češće obilazi stranačke ogranke, i to samoinicijativno, tamo ga pak dočekuju s oduševljenjem, i po svemu sudeći polako, ali sigurno baš on kroz priču o jedinstvu otvara vrata samome sebi za preuzimanje stranke. Nije nemoguće da u tome dobije potporu Ivana Penave, koja bi kako se za sada doima mogla biti presudna.